Notas Mundo Cidade do Equador barra avião europeu que pegaria viajantes

Por Redação O Sul | 19 de março de 2020

A prefeita da segunda maior cidade do Equador disse que o município bloqueou o pouso de um avião proveniente da Europa para pegar passageiros retidos no país andino devido a restrições para evitar a propagação do coronavírus. A prefeita, Cynthia Viteri, afirmou que a ação foi tomada para “defender a cidade de Guayaquil”.

