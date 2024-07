Rio Grande do Sul Cidade gaúcha aparece em ranking de 20 municípios com melhor qualidade de vida no Brasil

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Localizado na Região Noroeste do Estado, Presidente Lucena recebeu nota 70,14 sobre 100. (Foto: Reprodução/Prefeitura)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um ranking inédito elaborado pelo instituto IPS Brasil classificou Presidente Lucena, no Vale do Sinos, em 11º lugar entre as cidades brasileiras com melhor qualidade de vida. Nota atribuída: 70,14 sobre 100. Realizado em todos os 5.570 municípios do País, o levantamento teve por base indicadores sobre progresso social fornecidos por órgãos como os Ministérios da Saúde e da Cidadania.

Em primeiro lugar aparece Gavião Peixoto (nota 74,49), localizada no Interior de São Paulo – Estado que teve outras 12 cidades classificadas no “top 20”. Já a média nacional é de 61,83. Confira a lista:

1) Gavião Peixoto – SP (nota 74,49).

2) Brasília – DF (nota 71,25).

3) São Carlos – SP (nota 70,96).

4) Goiânia – GO (nota 70,49).

5) Nuporanga – SP (nota SP 70,47).

6) Indaiatuba – SP (nota 70,47).

7) Gabriel Monteiro – SP (nota 70,42).

8) Águas de São Pedro – SP (nota 70,37).

9) Jaguariúna – SP (nota 70,29).

10) Araraquara – SP (nota 70,22).

11) Presidente Lucena – RS (nota 70,14).

12) Luzerna – SC (nota 70,09).

13) Pompeia – SP (nota 70,06).

14) São Caetano do Sul – SP (nota 70,02).

15) Maringá – PR (nota 69,96).

16) Piracicaba – SP (nota 69,95).

17) Nova Lima – MG (nota 69,89).

18) Campinas – SP (nota 69,88).

19) Caxambu – MG (nota 69,69).

20) Vinhedo – SP (nota 69,65).

A pesquisa não se concentra diretamente em dados sobre economia ou infraestrutura. Em vez disso, analisa o impacto de tais elementos na vida dos cidadãos. Para se chegar aos índices, os pesquisadores dividiram os temas em três grandes áreas:

– necessidades humanas básicas, que envolvem questões como alimentação, saneamento e segurança, dentre outras.

– fundamentos do bem-estar, que englobam questões de saúde, acesso à educação e qualidade do meio-ambiente.

– oportunidades, que tratam de proteção aos direitos individuais, inclusão social e acesso ao ensino superior.

Quem faz

O IPS Brasil se apresenta como uma plataforma independente e que mediante financiamento privado. Já o índice foi criado em 2014 nos Estados Unidos e calcula anualmente os indicadores relacionado a 170 países. Neste ano, pela primeira vez, foi feito um índice considerando apenas as cidades do Brasil. A intenção agora é de que ele seja atualizado todos os anos.

“Um município é a menor unidade administrativa, a qual possui autonomia política, de gestão e financeira. A esfera municipal possui competências importantes como saneamento básico, pavimentação e sinalização de vias e de toda a estrutura viária, criação e conservação de praças e arborização, transporte urbano e iluminação pública”, aponta o instituto.

“Essa esfera também reparte com os respectivos governos estaduais, além do federal) os serviços de educação, saúde e meio ambiente”, acrescenta o documento. “Medir a situação social desses territórios numa frequência anual é essencial para captar mudanças e tendências e contribuir para o aperfeiçoamento de políticas públicas e melhoria da gestão pública local.”

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/cidade-gaucha-aparece-em-ranking-de-20-municipios-brasileiros-com-melhor-qualidade-de-vida/

Cidade gaúcha aparece em ranking de 20 municípios com melhor qualidade de vida no Brasil

2024-07-08