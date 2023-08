Geral Cidade maranhense aprova prioridade a advogados em fila de banco

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2023

Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Timon, que fica a cerca de 430 km da capital São Luís. (Foto: Reprodução)

Os vereadores da cidade maranhense de Timon, que fica a cerca de 430 km da capital São Luís, aprovaram projeto de lei que desobriga advogados de pegar filas em agências bancárias. O texto agora segue para sanção da prefeita da cidade, Dinair Veloso (PDT).

Timon é a quarta cidade mais populosa do Maranhão, com 174,4 mil habitantes. O município faz fronteira com Teresina, capital do Estado do Piauí.

Aceno positivo

A norma, que teve aceno positivo dos 21 vereadores da cidade, prevê prioridade para a classe nas instituições bancárias, ou seja, exime os advogados de esperar nas filas nas instituições. Para isso, segundo a lei, basta apresentar carteira da Ordem dos Advogados do Brasil.

Idosos

Dessa forma, o advogado entra na mesma seara que idosos e pessoas com deficiência para ter tratamento prioritário nas agências.

2023-08-16