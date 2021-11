Brasil Cidades brasileiras registram atos antirracistas no Dia da Consciência Negra

Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Em Porto Alegre, manifestantes tomaram as ruas do Centro da cidade. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Manifestantes foram às ruas de algumas cidades neste sábado, 20 de novembro, data dedicada ao Dia da Consciência Negra, em atos antirracistas e contra o presidente Jair Bolsonaro. Os protestos também incluíram outras pautas sociais, como aumento da fome no Brasil e a disparada na inflação. Participaram dos atos movimentos sociais e estudantis, organizações sindicais e partidos políticos.

O Rio Grande do Sul é o berço da data. As celebrações do 20 de novembro surgiram na segunda metade dos anos 1970, no âmbito das lutas dos movimentos sociais gaúchos contra o racismo. Em um sábado de 1970, um grupo de negros no Rio Grande do Sul cunhou o dia 20 de novembro como o Dia da Consciência Negra. O idealizador foi o poeta, professor e pesquisador gaúcho Oliveira Silveira. Silveira foi um dos fundadores do Grupo Palmares, associação que reunia militantes e pesquisadores da cultura negra brasileira, em Porto Alegre.

Em 1971, ano da fundação do Grupo, ele propôs uma data que comemorasse o valor da comunidade negra e sua fundamental contribuição ao País. Por horas, homens e mulheres falaram sobre a história de Zumbi e de outro rei de Palmares, Ganga Zumba, sobre como os negros foram trazidos da África para o Brasil e o que foi a escravidão no Brasil. Ainda recitaram poemas de Castro Alves e Solano Trindade.

A data inicial a ser escolhida era 13 de maio. O grupo de gaúchos frequentava rodas que questionava havia tempos a legitimidade da data do 13 de maio para o povo negro. Uma publicação da editora Abril e mais algumas pesquisas sobre o quilombo dos Palmares levaram o grupo à nova data: o 20 de novembro, a morte de Zumbi. Oliveira Silveira, que se tornaria um dos intelectuais negros mais importantes do País.

Em Porto Alegre, berço da data, os protestos foram convocados por movimentos sociais, partidos políticos e centrais sindicais. O grupo lembrou a morte de João Alberto Silveira Freitas, homem negro assassinado há um ano em um supermercado da Capital. Os manifestantes também protestaram contra o presidente Jair Bolsonaro pelas ruas e praças do Centro.

São Paulo

Na capital paulista, manifestantes se reuniram à tarde, na Avenida Paulista, para realizar a 18ª Marcha do Dia da Consciência Negra e protestar contra Jair Bolsonaro. Houve apresentações de samba, rodas de capoeira e dança. Uma faixa com a frase: “Direitos pela Vida Negra” foi estendida na avenida.

Municípios das regiões de Sorocaba e Jundiaí (SP) também registram protestos antirracistas e contra o governo federal neste 20 de novembro. Além dos protestos, ambas as cidades realizam programação cultural voltada ao Dia da Consciência Negra, como exposição de fotos sobre o período da escravidão na região, apresentações artísticas e feiras.

Rio de Janeiro

O Rio teve manifestações no monumento Zumbi dos Palmares, no Centro, que recebeu uma série de atividades para celebrar a data. Houve dança, capoeira, falas de representantes do movimento negro e críticas ao governo Federal.

O evento acontece durante toda a tarde, com atrações gastronômicas e conta ainda com o Grupo de Maracatu Nação, formado por mulheres.

Distrito Federal

Manifestantes realizaram um ato, na tarde de sábado, em Brasília, pelo Dia da Consciência Negra e para protestar contra o governo de Jair Bolsonaro (sem partido).

O grupo se reuniu em frente à Biblioteca Nacional, por volta das 15h, com cartazes que pediam o impeachment do presidente da República e com dizeres como “Vidas negras importam” e “reparação já”. Os participantes também fizeram apresentações culturais, com música e dança.

Minas Gerais

Na capital mineira, Belo Horizonte, o ato aconteceu na Praça da Liberdade. Movimentos sociais que lutam pela igualdade de gênero e contra o racismo participavam do protesto. Os participantes carregaram cartazes contra Bolsonaro e pediram pelo impeachment do presidente.

Santa Catarina

Manifestantes se reuniram para a realização de atos pelo Dia da Consciência Negra e protestar contra o governo do presidente Jair Bolsonaro em pelo menos quatro cidades de Santa Catarina. Em Florianópolis e Joinville, famílias, movimentos sociais e representantes de partidos políticos pediram moradia digna para todos, o fim da morte das populações negras e o impeachment do presidente da república. Além destas pautas, em Blumenau e Chapecó os manifestantes também protestaram contra a privatização dos correios.

Outros Estados também registraram manifestação pelo 20 de novembro. Houve atos no Ceará, Goiás, Pará, Alagoas, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pernambuco, Amazonas, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Paraná.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil