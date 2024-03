Saúde Cientistas alemães estudam homem que tomou 217 doses de vacina contra a covid, e resultado surpreende

Por Redação O Sul | 5 de março de 2024

O homem pesquisado conta ter recebido 217 doses por “motivos particulares”, de acordo com a universidade. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Pesquisadores alemães da Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) e da Universitätsklinikum Erlangen identificaram e estudaram um homem que recebeu mais de 200 doses de vacina contra a covid-19.

Até agora não estava claro quais os efeitos que uma hipervacinação como esta teria no sistema imunológico. Alguns cientistas acreditavam que as células imunológicas se tornariam menos eficazes depois de se acostumarem com os antígenos. Mas não foi isso o que aconteceu.

De acordo com o estudo, publicado na revista Lancet Infectious Diseases, o sistema imunológico do homem exagerado está totalmente funcional. Certas células imunes e anticorpos contra o Sars-CoV-2 estão presentes em concentrações consideravelmente mais elevadas do que no caso de pessoas que receberam apenas as doses recomendadas em cada país.

O homem pesquisado conta ter recebido 217 doses por “motivos particulares”, de acordo com a universidade. Há confirmação oficial de 134 dessas imunizações.

“Ficamos sabendo sobre o caso dele por meio de artigos de jornal”, explica Kilian Schober do Instituto de Microbiologia Clínica, Imunologia e Higiene. “Então, entramos em contato com ele e o convidamos para fazer vários testes em [na universidade de] Erlangen. Ele estava muito interessado em participar”, acrescentou. Schober e seus colegas queriam saber quais seriam as consequências de uma hipervacinação e de que forma isso alteraria a resposta imunológica.

O indivíduo foi submetido a vários exames de sangue nos últimos anos e os resultados analisados. Suas células de defesa não eram muito diferentes das do grupo controle, que tinha tomado três doses da vacina contra a Covid-19.

“No geral, não encontramos nenhuma indicação de uma resposta imunológica mais fraca, muito pelo contrário”, afirma Katharina Kocher, uma das principais autoras do estudo. Além disso, mesmo a 217ª vacinação que o homem recebeu durante o estudo ainda teve efeito: como resultado, o número de anticorpos contra o SARS-CoV-2 aumentou significativamente.

Outros testes indicaram que não houve alteração na eficácia do sistema imunológico contra outros patógenos.

No entanto, este é um caso isolado. Os resultados não são suficientes para tirar conclusões de longo alcance e muito menos recomendar ações para o público em geral. “A investigação atual indica que a vacinação com três doses, juntamente com vacinas complementares regulares para grupos vulneráveis, continua a ser a abordagem ideal. Não há indicação de que mais vacinas sejam necessárias.” As informações são do jornal O Globo.

