Saúde Cientistas criam absorvente que detecta HPV pela menstruação

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2022

Novo absorvente se chama Q-Pad e é feito 100% de algodão. (Foto: Reprodução)

Cientistas de Stanford desenvolveram um absorvente capaz de detectar o HPV (vírus do papiloma humano) pela menstruação. Trata-se de uma infecção sexualmente transmissível que pode levar ao câncer do colo do útero se não for tratada. A tarefa de diagnosticar pode ser complicada, porque muitas pessoas com HPV de alto risco não desenvolvem nenhum sintoma.

Normalmente, para detectar o HPV, o médico coleta uma amostra do colo do útero durante um exame de Papanicolau. A amostra é então analisada e as células coletadas através do swab são inspecionadas quanto a alterações causadas pelo HPV. É um procedimento de rotina recomendado para mulheres de 25 a 65 anos a cada cinco anos.

Já esse novo absorvente se chama Q-Pad e é feito 100% de algodão, além de conter uma tira de teste removível em papel. Para testar sua eficácia, os pesquisadores instruíram as mulheres do estudo a usá-lo no segundo ou terceiro dia da menstruação, que geralmente corresponde ao maior volume de fluxo.

O estudo incluiu amostras de swab cervical e amostras de sangue menstrual auto-colhidas em casa de 106 mulheres, e o teste diagnosticou HPV com precisão comparável ao teste padrão. Para se ter uma noção, o teste foi até capaz de determinar 12 casos de HPV de alto risco que o teste padrão coletado pelo médico não identificou.

A teoria dos autores do estudo é que o HPV residia em uma área do colo do útero ou canal vaginal onde o swab clínico não alcançava, mas através do qual o sangue menstrual ainda fluía. A ideia é que esse absorvente possa ajudar em uma “avaliação de longo prazo do estado de saúde” mais eficiente.

Por enquanto, os pesquisadores ainda continuam a desenvolver o absorvente, por meio de uma empresa que eles fundaram, e que está trabalhando para tornar a tecnologia amplamente disponível. Ainda não há um prazo estipulado para que a invenção chegue ao mercado.

Sinais e Sintomas

A infecção pelo HPV não apresenta sintomas na maioria das pessoas. Em alguns casos, o HPV pode ficar latente de meses a anos, sem manifestar sinais (visíveis a olho nu), ou apresentar manifestações subclínicas (não visíveis a olho nu).

A diminuição da resistência do organismo pode desencadear a multiplicação do HPV e, consequentemente, provocar o aparecimento de lesões. A maioria das infecções em mulheres (sobretudo em adolescentes) tem resolução espontânea, pelo próprio organismo, em um período aproximado de até 24 meses.

As primeiras manifestações da infecção pelo HPV surgem entre, aproximadamente, 2 a 8 meses, mas pode demorar até 20 anos para aparecer algum sinal da infecção. As manifestações costumam ser mais comuns em gestantes e em pessoas com imunidade baixa.

– Lesões clínicas: se apresentam como verrugas na região genital e no ânus (denominadas tecnicamente de condilomas acuminados e popularmente conhecidas como “crista de galo”, “figueira” ou “cavalo de crista”). Podem ser únicas ou múltiplas, de tamanhos variáveis, achatadas ou papulosas (elevadas e solidas). Em geral, são assintomáticas, mas podem causar coceira no local. Essas verrugas, geralmente, são causadas por tipos de HPV não cancerígenos.

– Lesões subclínicas (não visíveis ao olho nu): podem ser encontradas nos mesmos locais das lesões clínicas e não apresentam sinal/sintoma. As lesões subclínicas podem ser causadas por tipos de HPV de baixo e de alto risco para desenvolver câncer.

Podem acometer vulva, vagina, colo do útero, região perianal, ânus, pênis (geralmente na glande), bolsa escrotal e/ou região pubiana. Menos frequentemente, podem estar presentes em áreas extragenitais, como conjuntivas, mucosa nasal, oral e laríngea.

Mais raramente, crianças que foram infectadas no momento do parto podem desenvolver lesões verrucosas nas cordas vocais e laringe (Papilomatose Respiratória Recorrente). As informações são do site Canaltech e do Ministério da Saúde.

