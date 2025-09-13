Saúde Cientistas criam exame de sangue que detecta câncer de cabeça e pescoço até 10 anos antes dos sintomas

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2025

HPV-DeepSeek, desenvolvido por pesquisadores de Harvard e Mass General Brigham, identifica tumores associados ao HPV em estágio inicial. (Foto: Freepik)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Imagine a possibilidade de descobrir, por meio de uma simples análise de sangue, que há risco de desenvolver câncer anos antes de qualquer sinal da doença se manifestar. Essa perspectiva está cada vez mais próxima graças ao HPV-DeepSeek, um novo teste desenvolvido por pesquisadores da Universidade de Harvard e do hospital Mass General Brigham, nos Estados Unidos.

De acordo com um estudo publicado nesta terça-feira no Journal of the National Cancer Institute, o exame é capaz de identificar cânceres de cabeça e pescoço relacionados ao papilomavírus humano (HPV) com até uma década de antecedência em relação ao diagnóstico convencional.

O HPV-DeepSeek é classificado como uma biópsia líquida e opera por meio do sequenciamento genômico completo, permitindo detectar minúsculos fragmentos de DNA do HPV liberados por tumores na corrente sanguínea. Conforme divulgado pelo Mass General Brigham, a aplicação dessa técnica associada à inteligência artificial possibilita ao teste atingir um elevado grau de precisão na detecção da enfermidade em estágios iniciais de desenvolvimento.

Durante a análise de 56 amostras sanguíneas, o exame foi capaz de identificar a presença de DNA tumoral de HPV em 22 dos 28 indivíduos que viriam a desenvolver câncer anos mais tarde. Nenhuma das amostras do grupo de controle – ou seja, de pessoas que não desenvolveram a doença – apresentou resultado positivo.

Importância

A identificação antecipada de casos de câncer representa um fator essencial para o êxito dos tratamentos disponíveis. Quando o diagnóstico é feito ainda nos estágios iniciais, há a possibilidade de utilizar terapias menos invasivas, o que contribui para uma redução nos efeitos colaterais e proporciona uma melhora na qualidade de vida dos pacientes afetados.

O médico oncologista Daniel Faden, responsável pela condução do estudo, ressalta que, no cenário atual, muitos pacientes só procuram atendimento médico quando o tumor já se encontra em estágio avançado, com crescimento significativo e possível disseminação para outras áreas do corpo, o que exige tratamentos mais agressivos. A expectativa com o uso de ferramentas como o HPV-DeepSeek é permitir a realização de intervenções médicas mais precoces, possibilitando um prognóstico mais favorável para os pacientes.

Embora os resultados obtidos até o momento sejam animadores, os pesquisadores, conforme informações do portal Inside Precision Medicine, reforçam que os dados ainda são iniciais.

O HPV-DeepSeek ainda não está disponível como um exame clínico amplamente utilizado. Atualmente, os cientistas estão desenvolvendo um segundo estudo, de caráter cego, financiado pelos Institutos Nacionais de Saúde (NIH), utilizando centenas de amostras coletadas por meio do estudo PLCO, do Instituto Nacional do Câncer dos EUA. O intuito é validar a eficácia e consistência do exame em uma população maior, visando sua possível adoção em ambientes clínicos no futuro. (Com informações do jornal O Globo)

