Ciência Cientistas descobrem a maior bactéria do mundo

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Thiomargarita magnifica foi encontrada em um manguezal no Caribe. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os cientistas descobriram a maior bactéria do mundo – que é grande o suficiente para ser visível a olho nu e com aparência que lembra a de fiozinhos de cabelo branco – em um manguezal em Guadalupe, no Caribe. A informação foi publicada pela revista especializada Science.

Thiomargarita magnifica – uma referência ao seu tamanho excepcional – tem o comprimento médio superior a quase 1 centímetro. As células da maioria das espécies bacterianas têm cerca de 0,002 milímetros de comprimento.

Ainda segundo os cientistas, a megabactéria pode crescer até 2 centímetros. “Para entender quão gigantesco isso é para uma bactéria, é o mesmo que encontrar um humano tão alto quanto o Monte Everest”, disse o coordenador do estudo Jean-Marie Volland à CNN.

As comparações não param por aí. O estudo revelou que mais de 625 mil bactérias E. coli (do trato gastrointestinal) poderiam caber na superfície de um único da Thiomargarita magnifica.

Essas bactérias gigantes crescem em sedimentos no fundo das águas sulfurosas, onde aproveitam a energia química do enxofre e usam o oxigênio da água ao redor para produzir açúcares, de acordo com Volland.

A descoberta pode revelar informações valiosas sobre o processo que levou ao surgimento de seres vivos mais complicados, como os ancestrais de animais e plantas. Ainda segundo os cientistas, não há motivo para temer qualquer efeito nocivo da megabactéria para a saúde humana.

Pensava-se anteriormente que as bactérias não podiam crescer até um tamanho visível a olho nu, devido à forma como interagem com o ambiente e produzem energia.

Mas a T. magnifica tem uma extensa rede de membranas que pode produzir energia, para que não dependa apenas da superfície da bactéria para absorver nutrientes através de sua célula.

Ao contrário da maioria das bactérias, que possuem material genético flutuando livremente dentro de sua única célula, uma célula de T. magnifica tem seu DNA contido em pequenos sacos, que possuem uma membrana chamada pepinas.

“Esta foi uma descoberta muito interessante, que abre novas questões, porque não é algo que é classicamente observado em bactérias. Na verdade, é uma característica de células mais complexas, o tipo de células que constituem nosso corpo ou animais e plantas”, disse Volland, em comunicado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Ciência