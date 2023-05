Os passageiros do voo U2-1517 ouviram um “estalo”, aparentemente vindo do compartimento, logo após a decolagem, pouco depois das 15h de quinta-feira (18).

Momentos depois, quando a aeronave atingiu 7 mil pés, os passageiros viram a fumaça começar a emergir do compartimento e, quando a tripulação de cabine o abriu para investigar, encontrou duas bolsas em chamas.

Vários passageiros agarraram o saco com o cigarro eletrônicos em chamas e tentaram apagar o fogo com as próprias mãos.

Passageiros e tripulantes conseguiram apagar o fogo, mas a aeronave foi devolvida ao aeroporto de Genebra por precaução.

O que é vape?

O vape é um cigarro eletrônico que elimina o efeito-base do cigarro, o ato de fumar. Com o vape você apenas vaporiza, por isso, é considerado por muitos menos danoso para a saúde, apesar de existirem controvérsias. Esse é um aparelho que se populariza cada vez mais, fazendo com que diversas pessoas o consumam nos tempos atuais.

Ele funciona aquecendo um líquido constituído por aromatizantes e nicotina, que então é inalado e exalado pelo seu usuário. Seu uso foi popularizado como uma alternativa para o cigarro convencional. Existem dispositivos diferentes que podem ser considerados vapes.

Danos

Assim como o cigarro convencional, o cigarro eletrônico faz mal à saúde principalmente devido a liberação de nicotina. Essa substância, também presente nos cigarros tradicionais, possui um maior poder de vício, ou seja, ao ser inalado provoca uma dependência assim como outros tipos de droga.

Cigarros eletrônicos também podem causar câncer de pulmão, sugere estudo. Novo estudo realizado pela Universidade de Nova York aponta que os cigarros eletrônicos podem, da mesma maneira que o tabaco comum, causar câncer de pulmão.

O que tem no vape?

A diferença do cigarro eletrônico para o cigarro convencional é a sua constituição química. Os vapes supostamente contêm concentrações menores de nicotina, que se encontra no estado líquido. Por outro lado, eles apresentam mais de 80 substâncias tóxicas que variam de acordo com o produto, tais como: propilenoglicol, glicerina, nitrosaminas, químicos oxidativos, metais, benzaldeído, cinamaldeiro ou diacetil.