Por Redação O Sul | 8 de maio de 2024

Barragem 14 de julho se rompeu parcialmente na última quinta-feira (2). (Foto: Divulgação/RS)

O governo do Estado monitora, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) e da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) a situação das barragens no Rio Grande do Sul.

Dados parciais mais recentes, divulgados nessa quarta-feira (8), apontam que cinco estruturas estão em situação de emergência, apresentando risco de rompimento e já com ações de resposta em andamento.

— Barragens monitoradas pela Aneel:

Nível de Emergência

— Risco de ruptura iminente, exigindo providências para preservar vidas:

* UHE 14 de Julho, em Cotiporã e Bento Gonçalves

* PCH Salto Forqueta, em São José do Herval e Putinga

* Barragem de São Miguel, em Bento Gonçalves

* Barragem Saturnino de Brito, em São Martinho da Serra

* Barragem do Arroio Barracão, em Bento Gonçalves

Nível de Alerta

— Quando as anomalias representam risco à segurança da barragem, exigindo providências para manutenção das condições de segurança:

* Barragem Capané, em Cachoeira do Sul Nível de Atenção

— Quando as anomalias não comprometem a segurança da barragem no curto prazo, mas exigem monitoramento, controle ou reparo no decurso do tempo.

* UHE Dona Francisca, em Nova Palma

* UHE Castro Alves, em Nova Roma do Sul/Nova Pádua

* UHE Monte Claro, em Bento Gonçalves/Veranópolis

* UHE Bugres – Barragem Divisa, em Canela

* UHE Bugres – Barragem do Blang, em Canela

* UHE Canastra, em Canela

* PCH Furnas do Segredo, em Jaguari

* Barragem do Saibro, em Viamão

* Barragem B2 – Assentamento PE Jânio Guedes, em São Jerônimo

* Barragem A – Assentamento PE Tupy, em Taquari

* Barragem Filhos de Sepé, em Viamão

* Barragem do Assentamento PE Belo Monte, em Eldorado do Sul

Balanço

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul informou, em balanço divulgado no início da noite dessa quarta-feira (8), que chegou a 100 o número de pessoas mortas em decorrência das chuvas que castigam o estado desde o início da semana passada. Há ainda 374 feridos e 130 desaparecidos.

Em todo o Estado, 1.476.170 pessoas foram afetadas em 425 municípios. Desse total, 163.786 estão desalojadas e 67.428 foram levadas a abrigos temporários.

Além das mortes confirmadas, o Estado tem dois óbitos sob investigação. Isso quer dizer que as autoridades ainda estão aguardando confirmação para saber se essas mortes têm ou não relação com as chuvas.

As perdas humanas foram registradas em:

* Bento Gonçalves (6)

* Boa Vista do Sul (2)

* Bom Princípio (1)

* Canela (2)

* Canoas (4)

* Capela de Santana (1)

* Capitão (2)

* Caxias do Sul (5)

* Cruzeiro do Sul (8)

* Encantado (2)

* Esteio (1)

* Farroupilha (1)

* General Câmara (1)

* Forquetinha (2)

* Gramado (7)

* Itaara (1)

* Lajeado (5)

* Montenegro (1)

* Pantano Grande (1)

* Paverama (2)

* Pinhal Grande (1)

* Porto Alegre (4)

* Putinga (1)

* Roca Sales (2)

* Salvador do Sul (2)

* Santa Cruz do Sul (2)

* Santa Maria (6)

* São João do Polêsine (1)

* São Leopoldo (3)

* São Vendelino (2)

* Segredo (1)

* Serafina Corrêa (2)

* Silveira Martins (1)

* Sinimbu (1)

* Sobradinho (1)

* Taquara (2)

* Três Coroas (3)

* Vale do Sol (1)

* Venâncio Aires (3)

* Vera Cruz (1)

* Veranópolis (5).

