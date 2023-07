Mundo Cinco coisas que estão mais baratas em 2023, apesar da inflação nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Preços das televisões têm caído nos últimos dois anos, chegando a 9,9%. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Conforme esperado pelo mercado, o Federal Reserve (Fed, o Banco Central dos Estados Unidos) elevou a taxa básica de juros do país em 0,25 ponto percentual, para 5,5% ao ano. As declarações do presidente da autoridade monetária, Jerome Powell, ainda que sem novidades e falas repetidas, reforçaram o compromisso com a meta de inflação. Mas, apesar da inflação nos Estados Unidos ainda estar relativamente alta e ser uma “pedra no sapato” para os investidores, ela já assusta menos do que no ano passado, especialmente na hora de comprar cinco produtos.

Antes é preciso entender que a inflação atingiu pico de 9,1% em 2022 e em junho chegou a casa dos 3%, o menor resultado mensal desde agosto de 2021. A meta perseguida pelo BC americano é de 2% ao ano, mas Powell admite que o comitê não espera que a inflação volte à meta antes de 2025.

Então, com a inflação em 3%, o custo de alguns itens caiu 10% ou mais, com base no rastreamento de preços medido pelo índice de preços ao consumidor (CPI), indicador inflacionário dos Estados Unidos. Ainda que acima do que era praticado antes da pandemia, os preços são vistos pelos consumidores americanos como uma “pechincha” em comparação com junho de 2022.

Gasolina

Após uma desaceleração na produção de petróleo devido à pandemia, a demanda do consumidor por gás disparou em 2021. Juntamente com a invasão russa da Ucrânia que limitou a oferta da commodity, os preços médios do gás regular atingiram recordes de US$ 5,02 em junho de 2022.

No entanto, com a produção de petróleo dos EUA em recuperação, os preços médios da gasolina regular caíram 26,5%, para US$ 3,69 por galão, com base em dados da American Automobile Association. Para um tanque de gasolina de 15 galões, isso representa uma economia de pouco menos de US$ 20 para cada visita à bomba.

Passagem aérea

As passagens aéreas aumentaram mais de 40% em pouco mais de dois anos, mas os preços caíram 8,1% mês a mês em junho e quase 19% ano a ano. “A queda é provavelmente um reflexo da demanda reduzida, já que as companhias aéreas estão relatando menos clientes para viagens internacionais e de negócios, que não retornaram aos níveis pré-pandêmicos de 2019”, destaca o site americano CNBC.

Eletroeletrônicos

A publicação do CNBC nota que os varejistas estão oferecendo descontos a uma taxa nunca vista desde antes da pandemia. Os eletroeletrônicos tiveram uma queda de 10,7%. Isso se deve em grande parte à redução da demanda do consumidor, de acordo com o Yahoo Finance. Até certo ponto, o aumento das taxas de juros desencorajou os gastos com eletrodomésticos caros. A desaceleração do mercado imobiliário é outro fator, já que as pessoas tendem a comprar eletrodomésticos quando se mudam para novas residências.

Televisões

Apesar do aumento da inflação para a maioria dos outros itens, os preços das televisões têm caído nos últimos dois anos, chegando a 9,9%. A queda nos preços reflete, entre outros fatores, a queda na demanda.

Ovos

No ano passado, uma gripe aviária, bem como os altos custos de mão de obra e combustível, reduziram a produção de ovos no atacado nos Estados Unidos, o que elevou os preços. No entanto, a produção se recuperou desde então, revertendo grande parte dos ganhos de preço no atacado no ano passado.

Em menos de seis meses, o preço médio de uma dúzia de ovos nos supermercados americanos caiu quase pela metade, de um pico de US$ 4,83 em janeiro de 2023 para US$ 2,21 em junho, segundo dados do Departamento de Trabalho dos EUA. Antes da pandemia, o custo médio de uma dúzia de ovos era mais próximo de US$ 1,50.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/cinco-coisas-que-estao-mais-baratas-em-2023-apesar-da-inflacao-nos-estados-unidos/

Cinco coisas que estão mais baratas em 2023, apesar da inflação nos Estados Unidos

2023-07-27