Cinco hábitos que vão te ajudar a dormir melhor

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2021

As dificuldades para dormir podem resultar em problemas de saúde, além de lidar com cansaço e irritabilidade durante o dia. (Foto: Reprodução)

Fechar os olhos, relaxar o corpo e dormir pode ser uma missão quase impossível para algumas pessoas. Quem está em busca de dormir melhor é porque conhece bem as dificuldades que uma noite em claro causa.

Porém, em situações esporádicas, é possível conquistar uma melhor qualidade do sono apenas mudando alguns hábitos do dia a dia. Separamos dicas simples que ajudam o seu corpo a relaxar e se preparar para ter uma revigorante noite de sono. Confira!

5 hábitos que vão te ajudar a dormir melhor

1–Evitar o uso de aparelhos eletrônicos antes de dormir

Usar o celular, notebook, tablet e, até a televisão, antes de dormir não é um hábito saudável para o seu sono! Segundo um estudo da ‘Johns Hopkins Medicine’, publicada na Popular Science, os ruídos podem alterar o ritmo cerebral e causar insônia crônica a longo prazo. O recomendado é parar de usar os dispositivos pelo menos 1 hora antes de dormir.

2–Gastar energia durante o dia

Essa dica é essencial, especialmente em tempos de pandemia, que as pessoas passam muito tempo em casa e acabam não praticando atividades físicas. Seja um exercício fora de casa, como academia ou parque (cumprindo as medidas de segurança, é claro) ou em no seu lar, o importante é fazer alguma atividade. É um “santo remédio” contra a insônia!

3–Evitar alimentos pesados e bebidas energéticas a noite

Evite alimentos pesados no jantar ou na ceia antes de dormir, como frituras, doces e massas. A sensação de “peso”, por terem uma digestão demorada, pode prejudicar o seu sono. Também é indicado evitar bebidas energéticas, como cafés e refrigerantes.

4–Estabelecer uma rotina de horários

Um dos passos mais importantes para te ajudar a dormir melhor é estabelecer uma rotina de sono. Dentro da sua rotina, busque sempre respeitar um horário para dormir e acordar na mesma hora. Essa mudança, mesmo aos poucos, terá um impacto gigantesco na sua qualidade de vida.

5–Criar um ritual para a hora de dormir

Para ajudar você no processo de relaxamento do corpo e mente, adote algum hobby que ajude você nessa missão. Você pode ouvir alguma música relaxante, meditar ou ler um livro… o que funcionar melhor para você! Quando chegar o seu horário de dormir, desligue as luzes, evite os ruídos e relaxe para uma boa noite de sono.

Com estas dicas você pode criar novos hábitos que ajudarão você a relaxar o corpo, ter um sono revigorante e melhorar a sua qualidade de vida!

