Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2022

Todos os homens têm passagem policial. Foto: BM/Divulgação Todos os homens têm passagem policial. (Foto: BM/Divulgação) Foto: BM/Divulgação

A Brigada Militar prendeu cinco homens e uma mulher em Giruá, após roubo em uma loja de armas na cidade de Três de Maio, no Noroeste do Estado, na manhã desta quarta-feira (2). Os homens fugiram do local em um Hyundai Azera, que foi abandonado na BR-472 (entre Três de Maio e Santa Rosa) e seguiram a fuga em uma Kombi.

Policiais militares do 4º Batalhão de Polícia de Área de Fronteira (4º BPAF) realizaram buscas na região e localizaram a Kombi com os homens, vestindo roupas camufladas do Exército, com grande quantidade de armas roubadas e o armamento utilizado pelos indivíduos durante o crime. Os policiais militares apreenderam um fuzil 762 artesanal, 32 pistolas de diversos calibres, sete revólveres, uma carabina 9 mm, 22 espingardas calibre 12, carregadores e munições. Todos os homens têm passagem policial.

Em seguida, uma guarnição se dirigiu a uma residência, em Giruá, para onde os indivíduos afirmaram que levariam os produtos do roubo. Uma mulher foi detida na casa e apreendidos um colete balístico e munições.

A ação policial realizada por efetivo do 4º BPAF contou com apoio do 7º Regimento de Polícia Montada (7º RPMon), Polícia Rodoviária Federal e Polícia Civil.

