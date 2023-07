Porto Alegre Cinco pessoas morrem durante confronto entre policiais e criminosos em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2023

Foram apreendidas armas, munições, drogas e fardas da Brigada Militar Foto: Divulgação/Brigada Militar Foram apreendidas armas, munições, drogas e fardas da Brigada Militar. (Foto: Divulgação/Brigada Militar) Foto: Divulgação/Brigada Militar

Após confronto com a Brigada Militar (BM), cinco pessoas morreram na tarde desta quarta-feira (19), no bairro Nonoai, zona sul de Porto Alegre.

Os soldados da BM receberam informações de homens armados na Alameda do Sorriso, local conhecido como Vila Formiga. Um conflito entre grupos criminosos rivais, os V7 e os Balas estaria para acontecer. Segundo a BM, viaturas foram ao local para evitar o confronto.

Durante confronto, três indivíduos foram baleados, levados ao Hospital de Pronto Socorro (HPS) e não resistiram.

Ao continuar as buscas, os militares receberam novas informações de pessoas armadas em frente a uma residência, no local conhecido como Vila Pedreira, no bairro Cristal. Novamente houve confronto. Duas pessoas foram presas, e outras duas baleadas, que também vieram a falecer no hospital.

Foram apreendidas armas, munições, drogas e fardas da Brigada Militar.

Material apreendido

– 02 submetralhadoras calibre 40mm

– 02 revólveres

– 08 pistolas

– 208 munições calibre 9mm

– 45 munições calibre 40mm

– 9 munições calibre 38 mm

– 70 porções de substâncias semelhantes a cocaína

– 25 porções de substâncias semelhantes a crack

– 5 conjuntos de farda

2023-07-19