Por Redação O Sul | 4 de abril de 2022

Retornando a Caxias do Sul em 2022, a sessão CineMaterna terá um lançamento especial em 27 de abril, com cortesia para as 30 primeiras mães. Foto: Irene Nagashima/Divulgação Retornando a Caxias do Sul em 2022, a sessão CineMaterna terá um lançamento especial em 27 de abril, com cortesia para as 30 primeiras mães. (Foto: Irene Nagashima/Divulgação) Foto: Irene Nagashima/Divulgação

Após uma curta pausa, o CineMaterna retorna à Caxias do Sul, no GNC Cinemas do Shopping Villagio Caxias. A primeira sessão acontece no dia 27 de abril de 2022, às 14h e contará com cortesias para as 30 primeiras mães.

O CineMaterna oferece sessões de cinema para mães com bebês de até 18 meses em uma sala totalmente adaptada para maior comodidade e conforto de todos. Pais e acompanhantes são muito bem-vindos. Estacionamento para os carrinhos de bebê, sala com ar-condicionado ameno para o bebê não sentir frio, luz levemente acesa para as mães poderem circular na sala durante a sessão com segurança.

As sessões CineMaterna são equipadas com trocadores dentro da sala de cinema para as mães não precisarem sair durante o filme a fim de trocar o bebê. Conta com uma área com tapete EVA para aqueles que já engatinham ou caminham.

A sessão CineMaterna vai muito além de apenas assistir a um filme. É um passeio para as mães que, muitas vezes, ficam confinadas em casa nesta fase em que os bebês são pequenos, além de proporcionar um encontro com outras mulheres que passam pelas mesmas aflições e aprendizados, garantindo momentos de descontração e alegria.

A iniciativa já esteve presente em Caxias do Sul entre 2012 e 2016 e foi um sucesso. Acolheu diversas mães que buscaram um momento de descanso e um passeio diferente para curtir com seus bebês, principalmente no temido e solitário período do puerpério. O CineMaterna retorna em uma nova missão de receber as mães recém-nascidas.

As sessões no GNC do Villagio Caxias acontecerão uma vez por mês e contarão com todas as medidas de segurança contra a Covid-19, como o uso obrigatório de máscaras e o distanciamento social. Além disso, uma equipe de voluntárias, todas mães, estarão presentes para auxiliar e acolher o público.

Os filmes são escolhidos pelas mães por votação em enquete no cinematerna.org.br, sempre uma semana antes de cada exibição.

Sobre o CineMaterna

A Associação CineMaterna é uma organização sem fins lucrativos, pioneira em sessões de cinema amigáveis para mães e bebês de até 18 meses. Foi fundada em São Paulo, em agosto de 2008, por mães que, a partir de uma necessidade pessoal, desenvolveram um programa feito especialmente para famílias com bebês: sessões de cinema nas quais o filme é de tema adulto, a sala é adaptada para receber os pequenos e uma equipe especial de mães voluntárias acolhe o público.

A ONG está presente em 80 cinemas espalhados por 50 cidades de 15 Estados brasileiros. Em 14 anos de história, já levou mais de 200 mil famílias às mais de 7 mil sessões que realizou.

