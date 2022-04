Dicas de O Sul CineMaterna exibe “Os Segredos de Dumbledore” no GNC Cinemas do Shopping Villagio Caxias

Caxias do Sul receberá a primeira sessão do CineMaterna na próxima quarta-feira, 27 de abril, com cortesia para as 30 primeiras mães. Foto: Divulgação Caxias do Sul receberá a primeira sessão do CineMaterna na próxima quarta-feira, 27 de abril, com cortesia para as 30 primeiras mães. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O CineMaterna está prestes a desembarcar na cidade de Caxias do Sul. A sessão no GNC Cinemas do Shopping Villagio Caxias está marcada para e será recheada de magia com a exibição do filme “Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore”, às 14h, com cortesias para as 30 primeiras mães.

No terceiro filme da saga, “Os Segredos de Dumbledore”, o professor Alvo Dumbledore (Jude Law) sabe que o poderoso mago das trevas Gerardo Grindelwald (Mads Mikkelsen) está se movimentando para assumir o controle do mundo mágico. Incapaz de detê-lo sozinho, ele pede ao magizoologista Newt Scamander (Eddie Redmayne) para liderar uma intrépida equipe de bruxos, bruxas e um corajoso padeiro trouxa em uma missão perigosa, em que eles encontram velhos e novos animais fantásticos e entram em conflito com a crescente legião de seguidores de Grindelwald.

As sessões CineMaterna são adaptadas para mães com bebês de até 18 meses em uma sala preparada para comodidade e conforto de todos, proporcionando uma experiência em ambiente de acolhimento. Lembrando que pais e acompanhantes são muito bem-vindos.

“Voltar a Caxias do Sul é um marco para o CineMaterna, uma vez que sabemos que há um público de mães recém-nascidas importante na cidade. Desta forma, conseguimos expandir nosso acolhimento na Região Sul”, comemora a presidente do CineMaterna, Irene Nagashima.

“O GNC Cinemas tem muita alegria em ser parceiro na implementação do CineMaterna em Caxias do Sul. Faz 11 anos que exibimos em outras cidades, e a receptividade das mães nos motiva a ampliarmos este projeto sempre que possível”, afirma a diretora de marketing do GNC, Lucia Cuervo.

As sessões no GNC do Villagio Caxias acontecerão uma vez por mês e contarão com todas as medidas de segurança contra a Covid-19, como recomendação do uso de máscaras e distanciamento. A equipe de voluntárias, todas mães, estará presente para auxiliar e acolher no que for necessário, incluindo estacionamento para os carrinhos de bebê. A sala de cinema conta com ar-condicionado ameno, som mais baixo, luz levemente acesa para o público circular com segurança e trocadores sob a tela, para não perder nenhuma parte do filme ao trocar a fralda do bebê.

Prepare-se para curtir com seu bebê toda a magia do CineMaterna!

Serviço

CineMaterna no GNC Villagio Caxias

Filme: Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore

Data: ( -feira)

Horário: 14h

Local: Shopping Villagio Caxias – Rodovia RSC 453, 2780 – Desvio Rizzo (Caxias do Sul/ RS)

30 cortesias para as primeiras mães com bebês até 18 meses; esgotadas as cortesias, demais mães e todos os acompanhantes podem adquirir seus ingressos na bilheteria.

Ingressos: R$ 12 (meia para todos)

Sobre o CineMaterna

A Associação CineMaterna é uma organização sem fins lucrativos, pioneira em sessões de cinema amigáveis para mães e bebês de até 18 meses. Foi fundada em São Paulo, em agosto de 2008, por mães que, a partir de uma necessidade pessoal, desenvolveram um programa feito especialmente para famílias com bebês: sessões de cinema nas quais o filme é de tema adulto, a sala é adaptada para receber os pequenos e uma equipe especial de mães voluntárias acolhe o público.

A ONG está presente em 90 cinemas espalhados por 50 cidades de 15 estados brasileiros. Em 14 anos de história, já levou mais de 200 mil famílias às mais de 7 mil sessões que realizou.

