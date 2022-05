Notas Brasil Cinquenta bebês são intoxicados por agrotóxicos por ano no Brasil

Por Redação O Sul | 5 de maio de 2022

As intoxicações por agrotóxicos atingem, em média, 50 bebês de 0 a 1 ano por ano Brasil. Entre os adultos, a média é de 15 contaminações, adianta a especialista em agrotóxicos Larissa Bombardi. A pesquisadora organiza uma nova edição do atlas “Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia”, com previsão de ser publicado ainda este ano.

