Circuito Sesc de Correr em Casa mobiliza mais de 87 mil pessoas em três semanas de provas

29 de abril de 2020

(Foto: Reprodução/ Sesc)

Devido a pandemia do novo coronavírus, muitas adaptações foram feitas. Vivemos isolados sem poder sair de casa, mas para movimentar a vida dos atletas que não conseguem ficar parados e também dos apaixonados por corrida, o Circuito Sesc de Corridas resolveu criar uma opção para essas pessoas seguirem praticando corrida de forma segura e não perder a forma. Desde 1º de abril, o Circuito Sesc de Correr em Casa, que realiza provas de corrida estacionária, já teve 12 etapas e mobilizou 87,8 mil pessoas, que visualizaram as lives no perfil do Sesc/RS no Facebook. Mais de 4,6 mil atletas se inscreveram para as provas, que já passaram por Atlântida Sul, Caxias do Sul, Capão da Canoa, Santa Maria, Novo Hamburgo, Santana do Livramento, Camaquã, Rio Grande, Lajeado, Porto Alegre, Gramado e São Leopoldo.

Nesta quarta-feira (29), a partir das 20h, a etapa de Passo Fundo simulará uma corrida virtual de 5km pelas ruas da cidade. A atividade contará com a orientação de educadores físicos do Sesc por meio de uma transmissão ao vivo na página do Facebook. Até o dia 13 de maio, o Circuito seguirá com três provas por semana, sempre às 20h, simulando corridas de 3km (às segundas-feiras), 5km (às quartas-feiras) e 10km (às sextas-feiras), com etapas em Guaíba, Ijuí, Pelotas, Torres, Uruguaiana e Santa Cruz do Sul.

A ideia do projeto, promovido pelo Sistema Fecomércio-RS/Sesc e pelo Correr é Fácil, é que os participantes visitem as cidades das 19 etapas do Circuito Sesc de Corridas de forma virtual e mantenham o treino em dia. Para isso, os colaboradores fazem imagens do trajeto em cada município e projetam em um telão durante as transmissões ao vivo.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site do Sesc, para quem quiser registrar presença, receber um selo de participação virtual e participar do sorteio de cortesias para o Circuito Sesc de Corridas, que será feito no perfil do Instagram após a live. Pessoas que quiserem apenas participar das etapas, sem certificados ou sorteio, não necessitam de inscrições prévias.

