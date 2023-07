Notícias Ciro Gomes comemora inelegibilidade de Bolsonaro: “Fez-se justiça!”

Por Redação O Sul | 30 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Ação que tornou Bolsonaro inelegível por oito anos foi movida por advogado do PDT. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após o plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) formar maioria pela inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, o ex-ministro Ciro Gomes, que também foi candidato à Presidência em 2022, comemorou o resultado nas redes sociais. Foi do Partido Democrático Trabalhista (PDT), sigla que Ciro pertence, que partiu a ação que tirou Bolsonaro do cenário eleitoral por oito anos.

“Fez-se justiça! Quando nós do PDT pedimos providências ao TSE , queríamos proteger a democracia e punir o abuso de poder político praticado por Bolsonaro. Bolsonaro inelegível por império da lei”, diz a publicação feita por Ciro.

A postagem do pedetista ainda segue: “O que espero é que, de hoje em diante, tenhamos os brasileiros direito de cobrar de nosso governo mudanças profundas na vida política e econômica do Brasil , sem o oportunismo de a tudo termos que engolir porque senão… ‘Bolsonaro voltaria'”.

Já o presidente do PDT e ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, disse que o pedido pela inelegibilidade é decorrente do “descaso com a democracia”, “desrespeito com a ciência” e “abuso de poder” que, segundo ele, o ex-presidente cometeu nos quatro anos que chefiou o Planalto.

“Milhares de pessoas morreram por causa da pandemia e ele negou a ciência o tempo todo. Senhor ex, a Terra não é quadrada. Senhor ex, a vacina cura. Senhor ex, a ciência ajuda. Senhor ex, agora ex durante muitos e muitos anos. Justiça foi feita, o PDT tem orgulho de trabalhar ao lado da Justiça brasileira”, disse Lupi.

Na ação que tornou o antigo titular do Planalto inelegível, a Corte analisou a “Aije” movida pelo PDT no ano passado, em que o partido acusa o ex-presidente de ter cometido abuso de poder político e dos meios de comunicação na reunião com embaixadores. A poucos meses das eleições em que concorria à reeleição, Bolsonaro divulgou informações falsas sobre o processo eleitoral brasileiro a representantes de diversos países. O encontro foi transmitido pela TV Brasil.

Ataque às urnas

Na reunião – realizada às vésperas do início do período eleitoral – o ex-presidente fez ataques às urnas e ao sistema eleitoral, repetindo alegações já desmentidas de fraudes.

No julgamento no TSE, a defesa alegou que o sistema eletrônico de votação não pode ser considerado um tema tabu na democracia, e que a reunião foi um evento diplomático.

O vice na chapa de Bolsonaro, Braga Netto, que também é julgado, recebeu seis votos pela absolvição. Portanto, já tem maioria a favor de si.

O placar pela inelegibilidade de Bolsonaro foi 5 a 2; os votos favoráveis foram dos ministros Alexandre de Moraes, Benedito Gonçalves, Floriano de Azevedo Marques, André Ramos Tavares e Cármen Lúcia. Nunes Marques e Raul Araújo votaram por manter Bolsonaro elegível.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notícias

https://www.osul.com.br/ciro-gomes-comemora-inelegibilidade-de-bolsonaro-fez-se-justica/

Ciro Gomes comemora inelegibilidade de Bolsonaro: “Fez-se justiça!”

2023-06-30