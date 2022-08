Política Ciro Gomes diz que pode reavaliar discurso duro contra adversários

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2022

“Eu tenho que confrontar aqueles que mandaram no Brasil nesses anos todos", afirmou. Foto: Reprodução/Imagens de TV “Eu tenho que confrontar aqueles que mandaram no Brasil nesses anos todos", afirmou. (Foto: Reprodução/Imagens de TV) Foto: Reprodução/Imagens de TV

O candidato do PDT à Presidência da República, Ciro Gomes, disse nesta terça-feira (23), em entrevista ao Jornal Nacional, da TV Globo, que pode reavaliar o discurso duro contra adversários e que tem como tarefa reconciliar o Brasil.

Ciro também propôs criar uma “Lei Antiganância”, mecanismo que consideraria uma dívida liquidada caso o devedor pagasse, por causa dos juros, duas vezes do valor original.

O pedetista foi o segundo candidato a participar da série de entrevistas da emissora de televisão. Candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL) foi entrevistado na segunda (22). Os próximos serão Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na quinta-feira (25), e Simone Tebet (MDB), na sexta-feira (26).

Ciro foi questionado se o tom duro que ele usa para falar dos adversários na disputa eleitoral não contradiz o compromisso de pacificar o País. “Eu devo sempre reavaliar [modo como trata os adversários]. Eu faço esse esforço de humildade permanentemente. Minha tarefa é reconciliar o Brasil”, afirmou o candidato.

O postulante ao Palácio do Planalto explicou que, para viabilizar seu programa de fazer o País superar a pobreza e se desenvolver, precisa apontar aqueles que, segundo ele, são os responsáveis pelas crises dos últimos anos.

“Eu tenho que confrontar aqueles que mandaram no Brasil nesses anos todos. E às vezes, sim, eu venho de uma tradição do Nordeste, a nossa cultura política é ‘palavrosa’, digamos assim. Às vezes no Sul e no Sudeste as pessoas não entendem bem. Não me custa nada rever certos temas, e tal, especialmente na proporção em que meu sonho é reconciliar o Brasil.”

Para Ciro, é preciso apontar os nomes de quem levou o Brasil à crise e superar a “polarização odienta”. “Eu estou tentando mostrar para o povo brasileiro que essa polarização odienta, que eu não ajudei a construir. Pelo contrário, estava lá em 2018, tentando advertir que as pessoas não podiam usar a promessa enganosa do Bolsonaro para repudiar a corrupção generalizada e o colapso econômico gravíssimo que foram produzidos pelo PT. Isso aconteceu no Brasil e agora, está-se tentando repetir uma espécie de 2018. Portanto, a gente tem que denunciar isso, compreendendo, respeitando.”

Lei Antiganância

A Lei Antiganância proposta por Ciro prevê que, se uma pessoa pagar, por causa dos juros, duas vezes o valor original da dívida, o débito será considerado liquidado. Segundo ele, isso vai reduzir o endividamento e aumentar o poder de compra e de investimento.

“Das cinco propostas que eu me propus a trazer hoje, eu ainda não lhes falei de uma que é inédita que é a Lei Antiganância. Eu quero colocar uma lei em vigor no Brasil que eu conheço na Inglaterra. Que é assim. Todo mundo do crédito pessoal, do cartão de crédito, do cheque especial etc, ao pagar duas vezes a dívida que tem, fica quitado por lei essa coisa”, afirmou Ciro.

