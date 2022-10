Política Ciro Gomes se diz preocupado com o Brasil e pede tempo para decidir sobre o segundo turno

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Candidato do PDT ficou em quarto lugar na disputa à Presidência. (Foto: Reprodução/Twitter)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O candidato do PDT à presidência, Ciro Gomes, discursou após o resultado das eleições gerais deste domingo (2), em Fortaleza. O pedetista não passou para o segundo turno na disputa pelo Planalto. Com 98,7% das urnas apuradas, Ciro teve 3,05% dos votos e ficou em quarto lugar.

“Quero dizer a vocês que estou profundamente preocupado com o que eu estou assistindo acontecer no Brasil”, declarou o candidato. Ele também agradeceu aos eleitores que votaram nele.

“Eu nunca vi uma situação tão complexa, tão desafiadora, tão potencialmente ameaçadora sobre a nossa sorte como nação”, avaliou Ciro.

O ex-ministro também disse que vai conversar com o PDT antes de fazer maiores pronunciamentos. “Por isso, eu peço a vocês que me deem mais algumas horas para conversar com os meus amigos, com o meu partido para que a gente possa achar o melhor caminho para bem servir à nação brasileira”, complementou Ciro.

Com a totalização da apuração das urnas, esta eleição teve, pela primeira vez, a derrota de uma liderança da família Ferreira Gomes no Ceará. O candidato do PT, Lula, foi o candidato mais votado no estado, seguido do atual presidente Jair Bolsonaro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política