Por Redação O Sul | 25 de fevereiro de 2025

O aumento da procura por preenchimentos labiais com ácido hialurônico nos últimos anos popularizou lábios volumosos e bem definidos. (Foto: Reprodução)

O aumento da procura por preenchimentos labiais com ácido hialurônico nos últimos anos popularizou lábios volumosos e bem definidos. No entanto, a busca por resultados mais naturais e permanentes tem levado cada vez mais pessoas a optarem por cirurgias labiais. Segundo a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS), o número desses procedimentos cresceu 40% entre 2022 e 2023, passando de 87.699 para 122.781 intervenções realizadas.

A principal técnica responsável por essa tendência é o Lip Lift, um lifting labial minimamente invasivo que encurta a distância entre o nariz e o lábio superior, proporcionando um efeito de rejuvenescimento e definição da boca. “Ao contrário dos preenchedores, que precisam ser reaplicados periodicamente, o Lip Lift oferece um resultado definitivo, valorizando o contorno labial e melhorando a harmonia facial”, explica o cirurgião plástico Paolo Rubez, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP).

A cirurgia também pode ser indicada para quem apresenta sinais de envelhecimento na região. “Com o tempo, a pele entre o nariz e a boca fica mais flácida, aumentando a distância e gerando um aspecto caído, conhecido como ‘sorriso triste’. O procedimento corrige essa alteração ao reverter e volumizar o lábio superior”, afirma a cirurgiã plástica Beatriz Lassance, também membro da SBCP.

O Lip Lift dura entre 30 e 60 minutos e pode ser realizado com anestesia local. A recuperação varia de sete a dez dias, período em que o inchaço diminui gradualmente. Segundo os especialistas, a cicatriz fica disfarçada na base do nariz, tornando-se praticamente imperceptível ao longo do tempo.

“Os cuidados no pós-operatório incluem evitar esforços físicos intensos nos primeiros dias e proteger a área da exposição solar por pelo menos dois meses, sempre usando protetor solar”, orienta Beatriz Lassance. O cirurgião Paolo Rubez complementa que, apesar da aparência inicial de inchaço, os resultados definitivos surgem entre dois e três meses após a cirurgia.

O crescimento da procura pelo Lip Lift acompanha um movimento global de reversão dos preenchimentos labiais com ácido hialurônico. Isso porque, com aplicações frequentes e excessivas, a substância pode distender os tecidos, tornando necessária uma quantidade cada vez maior para manter o efeito desejado. “Além disso, alguns pacientes não se adaptam ao aspecto artificial e procuram soluções definitivas”, explica Paolo Rubez.

Ainda assim, o preenchimento labial pode ser associado à cirurgia para um efeito complementar. “Após o Lip Lift, alguns pacientes optam por pequenas aplicações de ácido hialurônico para definir ainda mais o contorno ou potencializar o volume, sempre respeitando a anatomia do rosto”, afirma Beatriz Lassance. As informações são do jornal O Globo.

