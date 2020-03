Dicas de O Sul Cisne Branco recebe segunda edição do Jazz a Bordo Festival

Por Redação O Sul | 13 de março de 2020

A programação acontece entre os dias 19 e 21 no Espaço Cultural Flutuante Cisne Branco. Foto: Roberta Amaral/SMC PMPA A programação acontece entre os dias 19 e 21 no Espaço Cultural Flutuante Cisne Branco. (Foto: Roberta Amaral/SMC PMPA) Foto: Roberta Amaral/SMC PMPA

A segunda edição do Jazz a Bordo Festival será realizada nos dias 19, 20 e 21, durante as comemorações dos 248 anos de Porto Alegre. A atividade será no Espaço Cultural Flutuante Cisne Branco, com curadoria da jornalista e produtora cultural Roberta Amaral e do músico João Maldonado.

O evento traz nomes conhecidos da cena musical gaúcha, artistas que estão no mainstream e que se reinventaram e fortaleceram o jazz no Rio Grande do Sul. Muitos têm no currículo passagens pelos palcos do Brasil e exterior, como é o caso do guitarrista Pedro Tagliani (Raiz de Pedra) e do Quartchêto, que este ano embarca para uma turnê na Europa. Recentemente, Cristian Sperandir, James Liberato e João Maldonado lançaram discos e suas músicas também já ultrapassaram fronteiras.

As apresentações irão ocorrer em dois espaços distintos, com uma hora de duração. Uma banda tocará na saída do atracadouro do Gasômetro, às 21h30, ao ar livre (primeiro deck), e a outra às 23h, na boate (deck inferior), no retorno ao local de partida. O segundo deck (restaurante) ficará livre para o público que quiser jantar com música ambiente dos shows.

Programação do Jazz a Bordo Festival – 2ª Edição

Quinta-feira, 19

21h30 – Cristian Sperandir Quinteto | Show ao ar livre

23h – Quartchêto | Show na boate

Sexta-feira, 20

21h30 – James Liberato Quarteto | Show ao ar livre

23h – Jazz Gigi | Show na boate

Sábado, 21

21h30 – Pedro Tagliani Quarteto | Show ao ar livre

23h – João Maldonado Quintet | Show na boate

Jazz a Bordo Festival – 2º Edição

Quinta-feira, 19, sexta-feira, 20, e sábado, 21, das 20h30 à 00h30

Embarque no atracadoura da Usina do Gasômetro, às 20h30

Ingressos inteiro antecipado: R$ 150 com meio ingresso para pessoas acima de 60 anos e estudantes (conforme a Lei Federal 12933/13): R$ 75

Ingresso solidário antecipado: R$ 80 + 2kg de alimentos não-perecíveis

Ingressos antecipados no site Sympla.

Stand de informações e vendas de ingressos do Cisne Branco no 3º Piso do Shopping João Pessoa, diariamente das 11h às 20h, e no escritório do Cisne Branco no Cais do Porto (Armazém B3), diariamente das 9h às 18h.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Dicas de O Sul

Deixe seu comentário