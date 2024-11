Política Citado por Bolsonaro como possível vice em 2026, Temer diz “estar fora da vida pública”

Michel Temer minimizou o reflexo da eleição de Trump no pleito de 2026. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O ex-presidente Michel Temer negou a pretensão de disputar novamente uma sucessão ao Palácio do Planalto. “Eu estou fora da vida pública”, afirmou o dirigente nacional do MDB.

Em entrevista o ex-presidente Jair Bolsonaro citou Temer quando se referia ao cenário de 2026. Bolsonaro afirmou que foi ventilado na mídia o nome de Temer como candidato a vice-presidente. E acrescentou que não descarta conversar com ninguém.

O emedebista, que governou o Brasil entre 2016 e 2018, após o impeachment de Dilma Rousseff (PT), antecedeu Bolsonaro no cargo. Temer também foi secretário estadual de Segurança em São Paulo, deputado federal, presidente da Câmara e vice-presidente da República.

Na entrevista, Temer revelou que mantém conversas com Bolsonaro, mas apenas de forma eventual.

“Desde aquele episódio com o Alexandre [de Moraes, em que o ex-presidente intermediou um entendimento entre o ministro do Supremo e o então presidente depois de ataques de Bolsonaro a Moraes], Bolsonaro me pede palpites de vez em quando. Mas nada mais do que isso”, afirmou o ex-presidente.

Questionado sobre a declaração de Bolsonaro, que disse não descartar a hipótese de ter Michel Temer como vice em 2026, o ex-presidente respondeu: “Se ele [Bolsonaro] disse isso, então ele foi delicado. Se ele falasse que descarta, poderiam achar que sou eu que estou querendo”.

Segundo Michel Temer, a vitória do republicano Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos não deve beneficiar Bolsonaro nos processos aos quais ele responde no Supremo Tribunal Federal (STF) nem será capaz de reverter sua inelegibilidade, determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

“Eu não acho que isso vá acontecer. Pode, eventualmente, ser usado como argumento, mas não no campo jurisdicional. Se ele se tornar elegível, será por uma eventual disposição do Judiciário”, opina Temer.

“Efetivamente, para você cuidar dessa questão da inelegibilidade, tem que contar com o Poder Judiciário. Eleito Trump nos EUA, isso vai influenciar o Judiciário daqui? Eu não acredito. Você veja o que o Alexandre fez no caso do Elon Musk [dono do X, antigo Twitter]. Por mais pressões variadas que existissem, a posição dele foi firme”, completou.

Relação institucional

Ainda segundo o ex-presidente, a relação entre Brasil e EUA deve se manter “institucional”, apesar das divergências político-ideológicas entre Trump e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“A relação que haverá não será Lula com Trump. É o presidente da República Federativa do Brasil com o presidente dos EUA, uma relação institucional”, diz Temer. “A pergunta que ouço é: isso vai prejudicar a relação com o Brasil? Não prejudica coisa nenhuma. Basta que o governo brasileiro tenha previdência, e o presidente Lula já mandou cumprimentar o Trump. Não se deve alimentar nem um lado nem outro, como aquilo que o Lula disse antes da eleição, que preferia a Kamala [Harris], acho que não vale a pena”, avalia.

No PL, o nome de Temer é citado como uma alternativa para que o campo da direita atraia partidos de centro para a disputa de 2026.

“As eleições daqui se resolvem segundo as nossas realidades locais”, afirmou.

Bolsonaro comemorou a vitória de Trump e pretende pedir novamente ao STF (Supremo Tribunal Federal) que possa viajar para a solenidade de posse nos Estados Unidos.

A Suprema Corte, contudo, já descarta essa possibilidade nos bastidores, ainda mais diante da expectativa de apresentação de indiciamento de Bolsonaro em investigações da Polícia Federal.

Por determinação do STF, o passaporte de Bolsonaro foi apreendido. As informações são dos portais de notícias CNN Brasil e InfoMoney.

