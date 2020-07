Magazine Claudia Leitte diz como se sente em meio à pandemia: “Segura pela minha fé”

Cantora diz estar se apegando à fé para enfrentar todos os momentos de incerteza que o mundo está passando com o avanço da Covid-19 Foto: Reprodução

Claudia Leitte, assim como todo o mundo, também foi pega de surpresa pela pandemia do novo coronavírus. Morando em Miami, nos Estados Unidos, com o marido Márcio Pedreira, de 40 anos, os filhos Davi, de 11, Rafael, de 8, e Bella, de 10 meses, a cantora diz estar se apegando à fé para enfrentar todos os momentos de incerteza que o mundo está passando com o avanço da Covid-19.

“Me sinto segura pela minha fé. Faço minha parte, peço todos os dias pelo meu país, para que tenham [os governantes] discernimento e sabedoria, para que as pessoas enxerguem que viver não é sobre elas, é muito mais sobre como elas lidam com o outro e hoje em dia isso parece utopia”, lamenta.

Para Claudia, as pessoas estão muito individualistas. “Estamos, cada vez mais, olhando para o próprio umbigo, não estamos nem percebendo que esse momento todo exigirá que consigamos nos ver no outro, exige empatia. Peço todos os dias consciência individual e coletiva, que Deus alimente nosso coração com boas novas porque precisamos de boas notícias. Quero pensar que a pandemia vai acabar logo. Mas acho que, acabando ou não, precisamos, urgentemente, independentemente da nossa nacionalidade, olhar para o outro, nos comportarmos pensando no outro. Os governantes, principalmente”, analisa.

