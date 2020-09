Brasil Claudia Leitte lança música para o verão e exalta boa fase com a família

Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2020

Cantora foi substituída por Mumuzinho no 'The Voice Kids'. (Foto: Reprodução Instagram)

Substituída por Mumuzinho no ‘The Voice Kids’, Claudia Leitte se faz presente em outras áreas da música. A baiana acaba de lançar ‘Desembaça’, música que dá boas-vindas – antecipadamente – ao verão. ‘É uma faixa que traz a energia e acaloramento do verão. Onde temos sempre um alto-astral e desembaçamos as dificuldades. Esse é apenas o primeiro single de novidades que estou preparando ao meu público. Vem mais música por aí!”, adianta a cantora, que já dá o clima da nova canção.

“É difícil escutar ela e não começar a dançar. Criei uma coreografia massa junto com meu coreógrafo e bailarino Julio Lima, e com a colaboração de Mirela Janis e Isis Oliveira. Não vejo a hora de ver as pessoas se divertindo com essa dança”.

Com 40 anos completados em junho durante uma live, Claudinha avisa aos fãs que não pretende fazer shows em drive-in e continua apostando nas lives. “Neste momento, não penso em fazer show no formato drive-in, e as lives se mostraram uma boa alternativa para nos aproximarmos das pessoas. Além disso, a live é uma forma mais democrática, pois todo mundo que tem acesso a internet pode acompanhar de sua casa e interagir conosco”, argumenta a cantora, que sente falta mesmo é da bagunça.

“Mas estou com saudade dos shows tradicionais, acredito que tudo isso está mais próximo de passar e nada substitui a energia e o calor de estarmos juntos, cantando e dançando em diferentes palcos e trios elétricos pelo Brasil”, defende.

Ícone do Carnaval, Claudinha também comenta sobre o adiamento da festa no ano que vem. “A segurança das pessoas deve vir sempre em primeiro lugar. Ainda está tudo incerto. É verdade que muita gente vive do Carnaval e precisamos pensar também em maneiras de apoiar essas pessoas do setor. Estamos acompanhando todas as recomendações e movimentações para voltarmos assim que for possível”, destaca.

Maternidade e pandemia

Mãe de três -Davi, de 11 anos, Rafael, de 8, e Bela, de 1-, Claudinha conta como tem sido conciliar a maternidade com o trabalho. “Está sendo desafiador, mas somos uma família unida e estamos procurando nos adaptar para criar rotinas e isso tem nos ajudado a conciliarmos tudo com alegria nesse período de isolamento social”, conta a cantora, que aproveita para elogiar a relação com o marido e a parceria com os filhos.

“O Márcio é um superpai e um companheiro incrível. Além disso, ele é meu empresário e direciona comigo a minha carreira. Somos um time e tanto no lado pessoal e profissional. Com as crianças, há a diferença de idade, então os meninos têm um cuidado especial com Bela. Sou muito agradecida pela linda família que construí”, comemora.

