Rio Grande do Sul Claudio Bier toma posse na Fiergs com plano de transformação para o Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











“Uma das bandeiras da gestão será pensar em um princípio de Zona Franca para o Rio Grande do Sul”, afirmou Bier. Foto: Dudu Leal/Fiergs “Uma das bandeiras da gestão será pensar em um princípio de Zona Franca para o Rio Grande do Sul”, afirmou Bier. (Foto: Dudu Leal/Fiergs) Foto: Dudu Leal/Fiergs

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Claudio Bier assumiu, na noite dessa quinta-feira (18), a presidência da Federação e do Centro das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs/Ciergs). Em seu discurso de posse, Bier anunciou que um dos principais projetos de sua gestão será a criação de uma Zona Franca para o Estado.

Ele criticou o Mercosul, destacando que “não deu certo”, e mencionou a desvantagem geográfica do Rio Grande do Sul em comparação com outras regiões do País, como Centro-Oeste, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. “Uma das bandeiras da gestão será pensar em um princípio de Zona Franca para o Rio Grande do Sul”, afirmou.

“Precisamos repensar e negociar com os próximos governos para que o Rio Grande do Sul obtenha benefícios semelhantes aos do Nordeste, que conta com incentivos e bancos oferecendo juros mais baixos. O Rio Grande do Sul precisa começar a pleitear esses mesmos benefícios”, explicou.

Bier delineou ainda os quatro pilares de sua administração: Competitividade, Inovação, Desenvolvimento e Retenção de Talentos, e Reconstrução das Indústrias. Ele acredita que o estado tem plenas condições de se recuperar das recentes enchentes, mas enfatizou a necessidade de facilitar o acesso das empresas afetadas a crédito com juros reduzidos, algo que, segundo ele, não está ocorrendo atualmente.

Outro ponto destacado por Bier foi a importância de ampliar os projetos de irrigação no Estado. Atualmente, apenas 10% da área plantada no Rio Grande do Sul é irrigada. Ele propôs a implementação do Fundopem Irrigação, um programa que prevê incentivos fiscais para produtores rurais investirem em sistemas de irrigação. Durante a coletiva de imprensa, Bier também apresentou Paulo Hermann, que será o próximo CEO da Fiergs. Hermann tem uma longa trajetória na indústria de máquinas agrícolas, tendo atuado por 22 anos na John Deere, onde foi presidente entre 2012 e 2021.

Eduardo Leite

No encerramento do evento, o governador Eduardo Leite saudou Gilberto Petry, destacando a colaboração durante suas administrações e os desafios enfrentados em conjunto. Ao se dirigir a Claudio Bier, expressou confiança de que estabelecerão uma relação produtiva, compartilhando os mesmos sentimentos e visões para o RS. Leite destacou que as convergências serão a diretriz do trabalho conjunto entre a Fiergs e o governo do Rio Grande do Sul, visando o bem-estar do Estado.

Diretoria

– Vice-presidentes: André Bier Gerdau Johannpeter, Arildo Bennech Oliveira, Claudio Teitelbaum, Clovis Tramontina, Maristela Cusin Longhi, Ubiratã Rezler;

– Diretores: Airton Capoani, Alexandre de Andrade Isoppo, Argileu de Souza Barboza, Betuel Brun Sauer, Carlos Weinschenck de Faria, Carolina Luisa Rossato, Cesar Augusto Carlotto, Claudino João José Simon, Cristiano Basso, Delorges Antônio Horta Duarte, Eduardo Rodrigues de Freitas Machado, Enio Garcia, Ervino Ivo Renner, Flávia Regina Matzenbacher, Gilberto Pedrucci, Giuliano Fornazier, Guilherme Portella dos Santos, Hernane Kaminski Cauduro, Irineu Boff, Iro Schünke, Jairo Luis Valandro, Juarez José Piva, Leo Clóvis Fabris, Leonardo Souza De Zorzi, Luiz Felipe Schiavon, Luis Felipe Walter, Maria Ines Menegotto de Campos, Nerison Antonio Paveglio, Paulo Fernando Rosa Paim, Rafael Gustavo Araujo Ribeiro, Rafael Sacchi, Roberto Rene Machemer, Rodrigo Cesar Koebe Weissheimer, Rogério Klebanowski Milagre, Samir Frazzon Samara, Torquato Ribeiro Pontes Netto e Walter Rudi Christmann;

– Conselho Fiscal: Roque Noschang, Rodrigo Holler Petry e Airton Zoch Viñas (titulares), Gilberto Luiz Bortoluzzi, Valterez Ferreira da Silva e Carlos Lazzari (suplentes);

– Delegados-representantes junto à CNI: Claudio Affonso Amoretti Bier e Gilberto Porcello Petry (titulares), Daniel Raul Randon e José Antonio Fernandes Martins (suplentes).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/claudio-bier-toma-posse-na-fiergs-com-plano-de-transformacao-para-o-rio-grande-do-sul/

Claudio Bier toma posse na Fiergs com plano de transformação para o Rio Grande do Sul

2024-07-18