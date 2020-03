Celebridades Cleo diz que ser mulher é ato político, e pressão estética é o que mais a incomoda no trabalho

Por Redação O Sul | 12 de março de 2020

"Eu sou o que eu quiser, quando eu bem entender", já disse ela aos seus seguidores Foto: Reprodução/Instagram "Eu sou o que eu quiser, quando eu bem entender", já disse ela aos seus seguidores. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Cleo, 37, enfrentou severas críticas após revelar, em 2019, que havia engordado 10 quilos. Mesmo assim, a atriz e cantora não se deixou abalar e vive publicando imagens sensuais, com mensagens de empoderamento.

“Eu sou o que eu quiser, quando eu bem entender”, já disse ela aos seus seguidores. Mas isso não significa que ela não ache difícil lidar com os rígidos padrões de beleza impostos pela sociedade, especialmente sendo uma figura pública.

Para Cleo, esta é, na verdade, sua principal insatisfação com seu trabalho. “Não adianta você ser tão boa quanto um cara. Você tem que ter uma estética ‘X’ para ser reverenciada, ou para ser levada em conta”, conta ela.

“A pressão estética reverbera, para a mulher, no trabalho, no dinheiro, no social. Não é só alguém dando uma opinião. É uma coisa que pesa em todos os setores da vida da mulher”.

“Ser mulher é tão amplo. Acho que hoje em dia, com toda a história da mulher no mundo, acho que ser mulher é um ato político. É entender que, acima de tudo, a gente tem que olhar uma para a outra com muita compaixão, muita calma. A gente tem que construir novas formas de se entender. Ser mulher é entender que a gente vem de uma história de muita opressão e de muito julgamento”, disse.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades

Deixe seu comentário