Brasil Clientes relatam prejuízos após empresa 123 Milhas cancelar passagens aéreas: “Estragaram as nossas férias”, desabafa casal que iria a Paris

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2023

Após suspender emissão de passagens, empresa está oferecendo vouchers para serem trocados por serviços, mas está parcelando o valor. (Foto: Reprodução)

Após suspender emissão de passagens aéreas da linha Promo, na última sexta-feira (18), a 123 Milhas não está pagando corretamente o que deve a clientes, relatam consumidores.

A empresa está oferecendo vouchers parcelados no valor da compra, mais uma correção de 150% do CDI. Mas os cupons só podem ser usados 1 vez a cada compra, o que não cobre os gastos que os clientes tiveram com as viagens.

É o caso da analista de trade marketing Gislaine Estevão, de Joinville (SC). Em novembro de 2022, ela comprou 2 passagens no valor total de R$ 5.488 para Londres, na linha Promo, para ela e sua namorada viajarem em setembro deste ano.

Em trocas de conversa no WhatsApp, a 123 Milhas informou que Gislaine teria direito a 5 vouchers no valor de R$ 1.289, 68. O que, no total, dá R$ 6.448,40.

“São 5 vouchers, mas só posso usar 1 por compra. Então, eu teria que comprar 5 passagens no site deles”, conta Gislaine.

“Não tem como usarmos tudo de uma vez, eles arquitetaram muito bem esse golpe, pois quem tem coragem, agora, de comprar pela segunda vez com eles?”, lamenta.

Gislaine conta que, mesmo que ela usasse o voucher, o valor não cobriria nem o preço das passagens mais baratas que ela e a namorada encontraram no sábado (19). Elas não queriam perder a viagem.

“Acabamos pagando R$ 8.685,60, cada uma, nas novas passagens. […] Tivemos que parcelar, pois, com o dinheiro que guardamos, não daria para pagar mais essas passagens à vista”.

Os serviços suspensos são referentes às viagens entre setembro e dezembro de 2023. No entanto, a 123 Milhas já permite que os clientes solicitem os vouchers de viagens de 2024, da linha Promo.

Viagem cancelada

A advogada Priscilla Vieira, de Belém do Pará, também recebeu vouchers parcelados. Mas, diferente de Gislaine, decidiu usá-los para conseguir viajar para São Paulo, em outubro.

Ela solicitou não somente os cupons do bilhete para SP, como também os 10 vouchers de passagens aéreas que ela tinha emitido para 2024, para uma viagem em família a Santiago do Chile que, segundo ela, “já era”.

“Os vouchers do ano que vem são mais caros. Então, estou fazendo isso para tentar diminuir o meu prejuízo”, lamenta, acrescentando que ela tinha pagado todas as suas passagens à vista.

“Estou fazendo uma ‘dança das cadeiras’ com esses vouchers”.

Show

“Aluguei Airbnb, comprei ingresso, pedi férias no estágio. E, do nada, esse sonho me foi tirado. Com o valor do voucher, eu não consigo comprar passagens”, lamenta a estudante universitária Nicole Andrin, de Manaus (AM).

Ela e o namorado viajariam para São Paulo no dia 8 de outubro para ver o show do The Weekend. “Sou muito fã”, diz.

Para comprar as passagens, ela poderia usar um voucher no valor de R$ 1.644,63. “[Mas,] a passagem atualmente está custando R$ 1.800 por adulto”, conta.

Paris

Um casal de Belo Horizonte comprou passagens da 123 Milhas para ir à França. No entanto, a dez dias do embarque pelo Aeroporto Internacional de Confins (Campinas), os bilhetes ainda não foram emitidos.

“Nos programamos desde de outubro do ano passado para essa viagem. Não acredito que estamos vivendo esse tipo de situação”, disseram Wladimir e Juliane.

Já é a segunda vez que Wladimir Cardoso e Juliane Cardoso, ambos de 33 anos, vão à capital francesa. Na primeira, em 2018, eles compraram as passagens com outra empresa e tudo correu bem. Agora, porém, o que resta é a insegurança de não conseguir voar.

“Estragaram nossas férias. Além de um transtorno, estamos nessa saia justa, sem saber o que fazer”, afirmou Wladimir.

O casal pagou mais de R$ 3 mil na passagem de ida e volta, justamente na categoria que foi suspensa. Outros três amigos também pretendiam viajar com eles na mesma data.

2023-08-21