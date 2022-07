Acontece Clovis Tramontina autografa biografia durante o Festiqueijo

Por Redação O Sul | 4 de julho de 2022

A sessão de autógrafos com o autor será no espaço Tramontina Factory Store. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Nos dias 6 e 15 de julho, os visitantes que passarem pelo Festiqueijo poderão aproveitar as sessões de autógrafos do livro “Clovis Tramontina: Paixão, Força e Coragem”, que acaba de ganhar uma segunda edição.

Os encontros representam a oportunidade de conhecer pessoalmente o homem que levou a marca Tramontina para o mundo. Toda a renda obtida com o livro será revertida para entidades beneficentes locais.

A obra reúne memórias da trajetória pessoal e profissional de Clovis Tramontina, que comandou a empresa durante 30 anos, e figura na lista de Livros de Cabeceira Para Inspirar Empreendedores da revista Exame.

Festiqueijo 2022

Destaque no calendário festivo de Carlos Barbosa desde 1987, o Festiqueijo chega a 31ª edição como um dos principais eventos gastronômicos do Rio Grande do Sul. O festival valoriza as riquezas produzidas pelas empresas locais e reúne mais de quarenta tipos de queijos, pratos da culinária típica italiana, além de vinhos e espumantes da região.

