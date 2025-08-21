Esporte Clube norte-americano anuncia a maior transferência da história do futebol feminino

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2025

Com apenas 25 anos, Lizbeth Ovalle se despede do Tigres-MEX como a maior artilheira da história do clube. Foto: Reprodução/redes sociais Com apenas 25 anos, Lizbeth Ovalle se despede do Tigres-MEX como a maior artilheira da história do clube. (Foto: Reprodução/redes sociais) Foto: Reprodução/redes sociais

O futebol feminino acaba de bater um novo recorde. O Orlando Pride, clube norte-americano onde atuam Marta e Angelina, anunciou a contratação da atacante mexicana Lizbeth Ovalle, ex-Tigres UANL, por US$ 1,5 milhão — cerca de R$ 8,2 milhões na cotação atual. O valor torna a negociação a maior transferência da história do futebol feminino.

Ovalle, conhecida como “La Maga” por sua habilidade técnica e estilo criativo, assinou contrato até o fim de 2027, com opção de renovação por mais uma temporada. A jogadora se junta ao elenco após uma trajetória vitoriosa no México, onde conquistou seis títulos da Liga MX Femenil e se tornou a maior artilheira da história do Tigres, com 136 gols e 103 assistências em 294 partidas.

Antes de se apresentar ao Orlando Pride, Ovalle ainda disputará o All-Star Game da Liga MX Femenil contra o Barcelona, marcando sua despedida do futebol mexicano em grande estilo.

Ranking das 5 maiores transferências

1- Lizbeth Ovalle, de Tigre (México) → Orlando Pride (EUA), valor US$ 1,5 milhão;

2- Olivia Smith, de Liverpool (Inglaterra) → Arsenal (Inglaterra), valor US$ 1,33 milhão;

3- Naomi Girma, de San Diege (EUA) → Chelsea (Inglaterra), valor €1,1 milhão;

4- Racheal Kundananji, de Madrid CFF (Espanha) → Bay FC (EUA), valor €805 mil;

5- Mayra Ramírez, Levante (Espanha) → Chelsea (Inglaterra), valor €500 mil.

https://www.osul.com.br/clube-norte-americano-anuncia-a-maior-transferencia-da-historia-do-futebol-feminino/

Clube norte-americano anuncia a maior transferência da história do futebol feminino

2025-08-21