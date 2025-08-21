Quinta-feira, 21 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Esporte Clube norte-americano anuncia a maior transferência da história do futebol feminino

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2025

Com apenas 25 anos, Lizbeth Ovalle se despede do Tigres-MEX como a maior artilheira da história do clube.

Foto: Reprodução/redes sociais
Com apenas 25 anos, Lizbeth Ovalle se despede do Tigres-MEX como a maior artilheira da história do clube. (Foto: Reprodução/redes sociais)

O futebol feminino acaba de bater um novo recorde. O Orlando Pride, clube norte-americano onde atuam Marta e Angelina, anunciou a contratação da atacante mexicana Lizbeth Ovalle, ex-Tigres UANL, por US$ 1,5 milhão — cerca de R$ 8,2 milhões na cotação atual. O valor torna a negociação a maior transferência da história do futebol feminino.

Ovalle, conhecida como “La Maga” por sua habilidade técnica e estilo criativo, assinou contrato até o fim de 2027, com opção de renovação por mais uma temporada. A jogadora se junta ao elenco após uma trajetória vitoriosa no México, onde conquistou seis títulos da Liga MX Femenil e se tornou a maior artilheira da história do Tigres, com 136 gols e 103 assistências em 294 partidas.

Nascida em 19 de outubro de 1999, Lizbeth Ovalle iniciou sua carreira profissional aos 17 anos no Tigres. Ao longo de sua trajetória, conquistou seis títulos da Liga MX Femenil e se tornou a maior artilheira da história do clube, com 136 gols e 103 assistências em 294 partidas. Além do sucesso em clubes, ela também brilha pela seleção mexicana, com destaque para a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2023 e 81 partidas pela equipe nacional.

Antes de se apresentar ao Orlando Pride, Ovalle ainda disputará o All-Star Game da Liga MX Femenil contra o Barcelona, marcando sua despedida do futebol mexicano em grande estilo.

Ranking das 5 maiores transferências

1- Lizbeth Ovalle, de Tigre (México) → Orlando Pride (EUA), valor US$ 1,5 milhão;

2- Olivia Smith, de Liverpool (Inglaterra) → Arsenal (Inglaterra), valor US$ 1,33 milhão;

3- Naomi Girma, de San Diege (EUA) → Chelsea (Inglaterra), valor €1,1 milhão;

4- Racheal Kundananji, de Madrid CFF (Espanha) → Bay FC (EUA), valor €805 mil;

5- Mayra Ramírez, Levante (Espanha) → Chelsea (Inglaterra), valor €500 mil.

 

Reforma administrativa: proposta do relator pode atingir atuais servidores e acabar com férias de 60 dias para o Poder Judiciário
Aprovado em comissão do Senado, voto impresso já foi invalidado pelo Supremo em duas ocasiões
