Futebol Clubes obtêm respaldo da Confederação Brasileira de Futebol para a criação de Liga em troca de apoio em eleição

Por Redação O Sul | 7 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Em Assembleia Geral Extraordinária, esta segunda-feira (7), representantes dos clubes que disputam as séries A e B do Campeonato Brasileiro marcaram presença na sede da CBF. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em Assembleia Geral Extraordinária, esta segunda-feira (7), representantes dos clubes que disputam as séries A e B do Campeonato Brasileiro marcaram presença na sede da CBF. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Em Assembleia Geral Extraordinária, esta segunda-feira (7), representantes dos clubes que disputam as séries A e B do Campeonato Brasileiro marcaram presença na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e aprovaram de forma unânime o novo estatuto para a eleição presidencial da entidade. Para isso, as partes costuraram um acordo.

Os clubes se propuseram a apoiar Ednaldo Rodrigues, presidente em exercício da CBF, que deve ser eleito dentro de um mês. Em contrapartida, a entidade topou respaldar a criação de uma liga independente.

A elaboração desse projeto é um desejo antigo dos principais clubes do país, mas a dificuldade de obter a legitimação da CBF era um grande obstáculo. O presidente do São Paulo, Julio Casares, comemorou o acordo costurado nesta segunda.

“Acho que a Liga é o nosso processo fundamental no futebol. Essa é a oportunidade que os clubes têm para demonstrar unidade. Para você atingir um final eficiente do futebol, começa pela organização e pela liga”, disse o presidente do Tricolor paulista.

Na assembleia, foi definida a manutenção da distribuição de pesos para os votos na eleição presidencial da CBF. As federações seguem tendo o equivalente a três votos, enquanto os clubes da Série A têm dois e os da Série B, um.

Manifesto

Antes do início da sessão, o Presidente interino da CBF, Ednaldo Rodrigues Gomes, propôs um manifesto pelo futebol brasileiro como ferramenta de promoção de uma cultura de paz e de desenvolvimento humano, econômico e social.

A iniciativa foi acolhida pelos presentes, atentos aos movimentos de mercado em torno do futebol e sensibilizados por episódios recentes de violência que merecem e demandam uma ação coletiva para evitar que se repitam, reafirmando o compromisso de trabalhar em conjunto e harmonia em prol do fortalecimento do futebol brasileiro, para que este tenha condições de gerar ainda mais emprego e renda no país e seja referência de boas práticas para toda sociedade.

Ficou nomeado o advogado Pedro Trengrouse como coordenador de um grupo de trabalho para dar sequência às questões relacionadas a tal manifesto.

“Nosso trabalho consiste sempre, desde quando fui presidente de Federação na Bahia, em dialogar exaustivamente e pacificar. Tudo isso foi construído, não foi fácil. O futebol brasileiro precisa de paz, de uma página mais alegre. Foi possível construir isso exatamente porque sempre fomos abertos ao diálogo, e sempre estivemos de frente para falar com qualquer um de vocês, qualquer tema. Quem tem a verdade não tem medo e nem se escuda em terceiros. Esse momento foi construído com credibilidade e muito diálogo, que continuará permanentemente enquanto eu estiver à frente desta casa”, afirmou o Presidente Ednaldo Rodrigues ao final da reunião. As informações são da Gazeta Esportiva e da CBF.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol