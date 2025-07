Rio Grande do Sul CNH Social: divulgada a lista de contemplados no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2025

Selecionados têm até 5 de setembro para apresentar a documentação exigida em edital Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil . (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O governo do Estado, através do DetranRS e da Sedes (Secretaria de Desenvolvimento Social), divulgou nesta segunda-feira (21) a lista dos contemplados no programa CNH Social 2025. A lista está disponível sairá na terça-feira (22) no Diário Oficial do Estado. Os inscritos também podem consultar sua situação na Central de Serviços do DetranRS, e também serão comunicados pelo e-mail cadastrado na inscrição.

Os contemplados deste programa social mantido pelo governo Eduardo Leite têm até 5 de setembro para procurar o Centro de Formação de Condutores de sua preferência e apresentar a documentação exigida em edital.

Além das condições e documentos necessários para a abertura do processo de habilitação, o candidato deverá apresentar comprovação de que, à época da abertura do serviço, estava domiciliado no Estado por no mínimo dois anos. Também deve declarar responsabilidade sobre as informações prestadas e aceitar todas as condições de participação no Programa CNH Social.

As pessoas beneficiadas pelo programa estarão isentas do pagamento de todas as taxas para os serviços de habilitação; dos exames médicos e psicológicos; dos cursos teórico-técnico e prático de direção; e dos exames teórico, prático e toxicológico.

Adição e mudança de categoria

Os candidatos que foram contemplados para adição e mudança de categoria devem considerar o prazo do exame toxicológico exigido somente para as categorias C (caminhão), D (ônibus) e E (veículos articulados).

Esses candidatos precisam do exame negativo para abrir o serviço de habilitação, portanto não devem deixar para o final do prazo. Dependendo da localização, o resultado do toxicológico pode levar até 15 dias.

Dúvidas e mais informações

Para mais informações, os candidatos podem contatar o DetranRS pelos canais de atendimento:

Disque-Detran (0800-905-5555);

WhatsApp (800-905-5555);

chat on-line no site;

Fale Conosco e Ouvidoria no site;

atendimentos presenciais em unidades do TudoFácil.

Os Centros de Formação de Condutores credenciados também estão aptos a prestar informações e esclarecer dúvidas.

Documentação necessária para contemplados na CNH Social 2025:

comprovante de que está domiciliado no Rio Grande do Sul há no mínimo dois anos;

declaração de responsabilidade sobre as informações prestadas e de que conhece e aceita todas as condições de participação do Programa CNH Social.

Documentos aceitos para comprovação de residência:

comprovante de residência no nome do selecionado – contas de água, luz e telefone – com no mínimo dois anos de postagem;

declaração assinada pelo proprietário/locatário do imóvel onde reside o selecionado, atestando seu domicílio há, no mínimo, dois anos, juntamente da cópia do documento de identidade e do comprovante de residência no nome do declarante;

comprovante de matrícula em qualquer instituição de ensino no Rio Grande do Sul, com no mínimo dois anos de expedição;

e contrato de trabalho, contracheque ou documento correlato que comprove vínculo empregatício no Estado há, no mínimo, dois anos.

