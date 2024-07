Rio Grande do Sul Cobrança de pedágio na ERS-115, em Três Coroas, é retomada

Por Redação O Sul | 4 de julho de 2024

A tarifa varia entre R$ 7,10 para veículos de passeio e R$ 42,60 para veículos comerciais com seis eixos. (Foto: Raphael Nunes/EGR)

A EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias) retomou nesta quinta-feira (4) a cobrança de pedágio na praça instalada na ERS-115, no município de Três Coroas. Segundo a estatal, a cobrança havia sido suspensa para apoiar a população afetada pelas enchentes de maio, proporcionando o livre fluxo para o atendimento de emergências, incluindo o transporte de alimentos e medicamentos.

A tarifa varia entre R$ 7,10 para veículos de passeio e R$ 42,60 para veículos comerciais com seis eixos. Por 36 dias, as dez praças de pedágio administradas pela EGR no Estado tiveram o fluxo de veículos liberado em razão das enchentes.

A cobrança ainda permanece suspensa na praça de pedágio de Encantado, na ERS-130. Além disso, os veículos que trafegarem com donativos, desde que escoltados por veículos oficiais, estão isentos do pagamento da tarifa em todas as rodovias administradas pela EGR.

Desde 29 de abril, a empresa atua na reconstrução dos trechos danificados pelas enchentes e na remoção de barreiras nas estradas estaduais.

