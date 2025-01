Bruno Laux Cobrança de resultados, pedido de apoio político e explicação “didática” sobre comunicação marcam primeira reunião ministerial de 2025

Por Bruno Laux | 21 de janeiro de 2025

Pontes ministeriais

Em preparação desde já para uma possível candidatura à reeleição, o presidente Lula sinalizou nesta segunda-feira aos ministros do governo que espera contar com cada membro da Esplanada para garantir o apoio de seus respectivos partidos em 2026. O líder do Planalto destacou que a consolidação desse tipo de parceria é “uma tarefa grande”, mas que será um objetivo a ser cumprido pelas lideranças ministeriais ao longo deste ano.

Ano decisivo

Além do pedido de apoio político, Lula também realizou intensas cobranças de resultados das lideranças ministeriais, destacando que 2025 definirá o que o governo realizará até o fim do atual mandato. O presidente destacou que agora os membros do governo “não têm o direito de errar” e pontuou que o momento não é de “inventar” novas iniciativas, mas sim fazer os programas já anunciados funcionarem.

Evitando confusões

Ainda sentindo os reflexos da recente “crise do PIX”, Lula aproveitou a reunião ministerial nesta segunda-feira para anunciar que, a partir de agora, os ministros não poderão assinar portarias sem análise prévia da Presidência, através da Casa Civil. O chefe do Executivo destacou que a decisão visa evitar o avanço de medidas que possam “criar confusão” para o governo.

Reforma indefinida

Após a reunião ministerial de sete horas comandada por Lula, o chefe da Casa Civil, Rui Costa, afirmou em entrevista coletiva que o presidente ainda não tomou qualquer decisão sobre a reforma ministerial avaliada pelo governo. O ministro declarou que o presidente segue refletindo sobre eventuais alterações e que pode trocar “ministro ou ministra” a qualquer momento.

Didática de comunicação

Recém-chegado ao governo, o ministro da Secom da Presidência, Sidônio Palmeira, esteve no centro das atenções durante a reunião ministerial desta segunda-feira, explicando, de forma “didática”, o que entende por comunicação pública. O chefe ministerial apresentou aos colegas da Esplanada um plano de ação comunicacional para os próximos três meses, integrando a estratégia governamental para melhorar a imagem do Executivo.

Representação nos EUA

O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou em live nesta segunda-feira que, enquanto o filho 03, Eduardo Bolsonaro (PL-SP), o representa na posse de Donald Trump, a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, “não trata desses assuntos”. Em outro momento da transmissão, o ex-mandatário detalhou que a esposa segue presente no entorno do evento, “fazendo o trabalho dela, muito discreto”.

Representação nos EUA II

Ao longo da passagem pelos EUA para a posse de Donald Trump, Michelle Bolsonaro já participou de uma série de compromissos com diferentes lideranças. Entre as agendas, tem destaque um encontro com o presidente argentino Javier Milei e com sua irmã Karina, além da participação no jantar de gala realizado na véspera do evento de empossamento do líder estadunidense eleito.

Cumprimentos presidenciais

Em nota oficial divulgada nesta segunda-feira, o presidente Lula cumprimentou o seu homólogo norte-americano, Donald Trump, pelo início do novo mandato à frente da Casa Branca. O chefe do Executivo desejou êxito ao novo líder estadunidense e destacou que as relações entre o Brasil e os EUA “são marcadas por uma trajetória de cooperação, fundamentada no respeito mútuo e em uma amizade histórica”.

Candidatura lamentável

Para o ex-presidente Jair Bolsonaro, a decisão do senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP) em se candidatar à presidência do Senado é “lamentável”. Sem aval do PL e em paralelo ao apoio declarado de Bolsonaro à candidatura de Davi Alcolumbre (União-AP) ao cargo, o parlamentar segue desde o final de outubro se apresentando como postulante ao comando da Casa.

Operação estendida

O Ministério da Justiça publicou nesta segunda-feira uma portaria que autoriza a prorrogação, por mais 90 dias, do emprego da Força Nacional de Segurança Pública no apoio ao estado do Amazonas. A medida viabiliza a continuidade das ações de combate ao crime organizado, ao narcotráfico e aos crimes ambientais na calha do Rio Negro e Solimões.

Compromissos internacionais

Antes de retomar as atividades no STF no início de fevereiro, o presidente da Suprema Corte, Luís Roberto Barroso, segue fazendo um tour por cidades da Europa e dos EUA ao longo desta semana. O magistrado cumpre uma série de agendas oficiais durante as viagens, incluindo um evento do grupo Lide, um giro por universidades estadunidenses e uma participação no Fórum Econômico Mundial sobre o Brasil.

App para emergências

Segue na pauta da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara a proposta legislativa que obriga a União a desenvolver um portal eletrônico e um aplicativo voltados à população com informações sobre situações de desastres. Articulado pelo deputado Alexandre Lindenmeyer (PT-RS), o projeto visa permitir que as pessoas saibam como agir de forma mais célere e eficiente em situações do gênero, auxiliando na prevenção de mortes evitáveis e na proteção da vida.

Carretas do Saber

O Executivo gaúcho assina nesta terça-feira um convênio do Estado com o SENAI-RS para a promoção do programa de qualificação profissional “Carretas do Saber”. Com investimento de mais de R$56 milhões da Secretaria Estadual de Trabalho, a ação prevê a compra e a estruturação de carretas para ministrar cursos gratuitos com atendimento itinerante a municípios.

Segurança alimentar

Em uma força-tarefa de fiscalização de estabelecimentos comerciais realizada nesta segunda-feira, em Imbé, agentes do Programa Segurança dos Alimentos, do MPRS, apreenderam cerca de 800 quilos de alimentos, posteriormente inutilizados para o consumo. Itens sem indicação de procedência, com validade vencida, alimentos fora da temperatura adequada e problemas na rotulagem estiveram entre as principais irregularidades encontradas na ação.

Incremento de docentes

A prefeitura de Porto Alegre publicou nesta segunda-feira a nomeação de mais 100 professores efetivos para a rede municipal de ensino da Capital. Os profissionais, que serão incorporados já no início do ano letivo, serão encaminhados para reforçar os quadros nas áreas de anos iniciais, educação infantil, educação especial, educação física, matemática e português.

Visita japonesa

O prefeito Sebastião Melo e sua vice, Betina Worm, receberam nesta segunda-feira uma comitiva de representantes da província japonesa de Shiga, considerada “província irmã” do RS desde 1980. Os visitantes elogiaram a recém-restaurada “Praça Província de Shiga”, localizada no bairro Passo D’Areia, além de manifestarem admiração aos trabalhos realizados na recuperação do município após a catástrofe climática de 2024.

