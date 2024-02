Esporte Coleção de joias de Neymar: look de aniversário soma mais R$ 200 mil e jogador ostenta fortuna em peças de luxo

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2024

é apaixonado por joias e ostenta peças luxuosas na web — (Foto: Reprodução/Instagram)

Único brasileiro entre os atletas mais ricos da história, Neymar tem um patrimônio avaliado em cerca de R$ 4,13 bilhões. O astro do Al-Hilal e da seleção brasileira não rouba a cena só pelos dribles. O craque sempre rouba a cena em eventos, festas e até nos treinos, com joias e relógios poderosos.

Na coleção de um dos jogadores mais bem pagos do mundo, o destaque vai para os brincos, acessório favorito do atleta, que somam uma verdadeira fortuna. O queridinho é luxo puro: trata-se de uma peça similar ao da linha d’Amour, da Cartier, de ouro branco 18 k com solitário e pavé de diamantes, com valor estimado em R$ 150 mil.

Neymar também gosta de usar dois acessórios de cada lado. Entre as combinações preferidas estão: argola grossa de brilhantes e uma argola fina, que o atacante não tira da orelha.

Os anéis de Neymar não ficam para trás. Na festa de aniversário de 32 anos, por exemplo, o camisa 10 ostentou uma peça em ouro branco e diamantes avaliado em R$ 70 mil. Confira fotos na galeria acima!

“O Neymar é conhecido por exibir um estilo marcante e ousado quando se trata de joias. Frequentemente, é visto usando peças extravagantes, como correntes, pulseiras e anéis, que refletem sua personalidade vibrante e sua paixão pela moda. Seu gosto por designs únicos e materiais de alta qualidade contribui para um visual distintivo, adicionando um toque de luxo ao seu estilo off-field”, diz a designer de joias de luxo Salete Muraro em conversa com a Ela.

Para a empresária, Neymar não tem medo de ousar com diferentes estilos, tornando as escolhas de joias uma extensão expressiva de sua individualidade dentro e fora dos campos.

Festa do Neymar

Neymar comemorou os seus 32 anos em uma festa realizada nessa segunda-feira (5), em Mangaratiba. A comemoração contou com a presença de muitas celebridades, joias caras, looks extravagantes e a presença polêmica de Bruna Biancardi, mãe de Mavie – filha caçula de Neymar.

Entre figuras que marcaram presença na festa, estavam nomes de influenciadoras como Virgínia e Gabi Martins, além de parentes do jogador, como seu pai, Nadine (sua mãe) e Rafaella (sua irmã).

Mas o que chamou mais atenção foi a presença de Bruna Biancardi. A ex-noiva de Neymar apareceu em um registro no qual estava ao lado do atleta, do MC Ryan SP e da namorada do funkeiro. A mãe da caçula de Neymar costuma marcar presença em eventos da família do jogador.

Vale destacar que o relacionamento dos dois chegou ao fim depois de algumas polêmicas envolvendo supostas traições por parte do atleta, que viralizaram nas redes sociais.

Um dos tópicos que mais chamou atenção na festa de Neymar, em Mangaratiba, foram os looks utilizados pelo jogador. Com um tênis de 12 mil reais, ostentação não faltou nas escolhas do atleta. Além do tênis, as joias de Neymar foram um festival a parte. Usando Cartier, escolheu peças avaliadas em até R$ 150 mil.

2024-02-07