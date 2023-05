Saúde Colesterol alto: conheça três sintomas que podem indicar o problema

Por Redação O Sul | 26 de maio de 2023

Condição está associada ao aumento do risco de problemas cardiovasculares. (Foto: Freepik)

O colesterol é uma substância gordurosa essencial para o bom funcionamento do corpo. Ele é usado em atividades como digestão, produção de hormônios e construção de células. No entanto, em excesso, há aumento do risco de problemas cardiovasculares como infarto, acidente vascular cerebral (AVC), doença cardíaca coronária, doença arterial periférica e doença renal crônica.

A condição costuma ser silenciosa. No entanto, o colesterol alto pode causar acúmulo de gordura nos vasos sanguíneos e no fígado. Quando há acúmulo de gordura no fígado e isso sim gera sintomas. Confira abaixo os três principais sintomas da condição:

1. Xantelasma: o termo é usado para descrever o aparecimento de bolinhas de gordura na pele; em locais como pálpebras, joelhos, coxas e glúteos;

2. Inchaço abdominal sem razão aparente;

3. Aumento da sensibilidade na região da barriga.

Entretanto, a única forma de confirmar se esses sinais de fato são causados pelo colesterol alto é por meio de um exame de sangue para avaliar o perfil lipídico, que inclui colesterol total, ruim (LDL), bom (HDL) e triglicerídeos.

Níveis elevados de colesterol geralmente são decorrentes de maus hábitos, que incluem fumar, não fazer exercícios e ter uma alimentação ruim. Por outro lado, fatores como genética, uso de medicamentos e condições médicas, como doença renal crônica e diabetes, também influenciam o risco.

Tratamento e prevenção – O tratamento do colesterol alto está ancorado na adoção de um estilo de vida saudável, o que inclui uma dieta rica em frutas, verduras, legumes e grãos integrais, além da prática regular de exercícios físicos. Há casos em que pode ser necessário o uso de medicamentos para ajudar a controlar a condição.

Já a prevenção do excesso de colesterol envolve a adoção de bons hábitos, incluindo uma dieta rica em gorduras insaturadas e pobre em gorduras saturadas e trans, parar de fumar, limitar a ingestão de álcool, gerenciar o estresse e fazer exercício.

Como evitar

O colesterol é uma gordura necessária para o organismo exercer algumas funções como a produção de determinados hormônios, mas é preciso ingeri-lo de forma equilibrada para manter as taxas regulares. A Plataforma Saúde Brasil conversou com a analista Ana Luisa Souza de Paiva Moura, da Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, sobre como evitar o colesterol alto.

“Um hábito alimentar com consumo alto de carnes vermelhas, gorduras saturadas e alimentos ultraprocessados, aliado ao baixo consumo de frutas e hortaliças, favorece a hipercolesterolemia e aumenta o risco das doenças cardiovasculares”, explica Ana Luisa. “Se o padrão alimentar for equilibrado, a pessoa pode ter uma vida saudável e manter o colesterol em concentrações adequadas”, aponta.

Vale lembrar que o problema não está reservado a apenas uma faixa etária. “Pessoas de qualquer idade, até mesmo crianças, podem ter colesterol alto. Isso pode se dar por questões genéticas, mas em grande parte está ligado à inatividade física e à má alimentação”, ressalta a analista.

“Existem outros fatores de risco, como o tabagismo e o consumo em excesso de bebidas alcoólicas. A melhor maneira de prevenir é manter hábitos alimentares saudáveis, fazer atividade física regular e identificar os fatores de risco, e, neste caso, o acompanhamento de profissionais de saúde é importante”, finaliza Ana Luisa.

Cinco dicas para evitar o colesterol alto:

1. Atividade física – Exercícios regulares “queimam” gordura acumulada no organismo e baixam o nível do colesterol.

2. Evite a gordura – O consumo diário de carne vermelha (característica de muitos brasileiros) aumenta o risco. Carnes com muita gordura, pele de frango e frituras também devem ser evitados.

3. Alimentação saudável – Hábitos alimentares saudáveis ajudam a regular o colesterol. Consuma alimentos in natura e minimamente processados como cereais integrais, frutas, legumes e verduras.

4. Pare de fumar – O cigarro potencializa os riscos de doenças do coração.

5. Procure um médico – O acompanhamento de profissionais de saúde ajuda a identificar fatores de risco e auxilia no controle do colesterol alto.

