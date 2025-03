Brasil Colgate recorre e Anvisa suspende interdição de pasta de dente, mas faz alerta sanitário por reações ao uso do produto

Por Redação O Sul | 30 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Com a mudança na determinação, a pasta de dente pode ser comercializada enquanto o processo corre os trâmites internos na agência. Foto: Divulgação Com a mudança na determinação, a pasta de dente pode ser comercializada enquanto o processo corre os trâmites internos na agência.(Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou que suspendeu a interdição da pasta de dente Colgate Total Clean Mint após recurso da marca. Com isso, o produto poderá continuar sendo vendido. No entanto, a Anvisa emitiu um alerta sanitário solicitando que os consumidores notifiquem a agência caso tenham alguma reação adversa.

A interdição havia sido determinada na quinta-feira (27). Segundo a agência, eles tinham recebido oito notificações registradas, envolvendo 13 eventos adversos relacionados ao uso dessa pasta. Entre os casos relatados estavam inchaço, nas amígdalas, lábios e mucosa oral.

Como aconteceu com uma consumidora de Santos, no litoral de São Paulo. Denise Correia Santiago disse ter sentido o produto mais forte já no primeiro uso, mas só após cinco dias começou a notar os sintomas como vermelhidão, inchaço e queimaduras.

No entanto, no mesmo dia a Colgate entrou com um recurso para suspender a medida, que foi aceito pela Anvisa. Agora, o processo seguirá os tramites administrativos da agência.

A suspensão feita antes impedia que o produto fosse comercializado e precisava que fosse recolhido. Agora, com a mudança na determinação, a pasta de dente pode ser comercializada enquanto o processo corre os trâmites internos na agência.

Apesar da suspensão, a Anvisa informou que manteve um alerta sanitário. Com isso, vai continuar monitorando os casos de reações ao uso do produto e estimulou os usuários a acionarem a agência em caso de reação adversa.

“A recomendação do alerta é para que os consumidores observem sinais de irritação e interrompam o uso do produto nessa situação. Caso o desconforto seja persistente é importante procurar um profissional de saúde”, afirma a Anvisa, em nota.

A Colgate confirmou que algumas pessoas podem apresentar “sensibilidade a certos ingredientes” da pasta de dente Colgate Clean Mint. A pasta é uma versão com a fórmula atualizada da Colgate Total 12.

Segundo a marca, pessoas com sensibilidade a compostos como fluoreto de estanho, corantes ou sabores, presentes no produto podem ter reação.

Veja a nota da Colgate

“A Colgate reforça seu compromisso com a qualidade e segurança de seus produtos. Estamos cientes da decisão da Anvisa por uma interdição cautelar ao creme dental Total Clean Mint, que não implica no recolhimento do produto. A companhia entrou com recurso que resultou na suspensão automática dessa interdição na quinta-feira (27). Seguimos tomando todas medidas cabíveis para interagir com a Anvisa e demonstrar a segurança do produto. É importante reafirmar que o produto não oferece riscos à saúde, mas algumas pessoas podem apresentar sensibilidade a certos ingredientes – como fluoreto de estanho, corantes ou sabores. Nossas equipes estão preparadas para esclarecer quaisquer dúvidas sobre o creme dental Total Clean Mint com autoridades, profissionais, clientes e consumidores.”

(AG)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/colgate-recorre-e-anvisa-suspende-interdicao-de-pasta-de-dente-mas-faz-alerta-sanitario-por-reacoes-ao-uso-do-produto/

Colgate recorre e Anvisa suspende interdição de pasta de dente, mas faz alerta sanitário por reações ao uso do produto

2025-03-30