Agro Colheita da oliva é aberta oficialmente no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 18 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Governador, secretário estadual da Agricultura e outras autoridades participaram, em Gramado, da abertura oficial da colheita Foto: Julia Chagas/Seapi Governador, secretário estadual da Agricultura e outras autoridades participaram, em Gramado, da abertura oficial da colheita. (Foto: Julia Chagas/Seapi) Foto: Julia Chagas/Seapi

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A colheita da oliva foi aberta oficialmente no Rio Grande do Sul durante um evento realizado em Gramado, na Serra Gaúcha. O Estado é o maior produtor de azeite de oliva do Brasil, concentrando 80% da produção nacional.

O RS tem mais de 6 mil hectares de área plantada de oliva. A maior parte localiza-se na Metade Sul do Estado, onde as condições climáticas e do solo favorecem o cultivo.

O governador Eduardo Leite, o titular da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Giovani Feltes, e outras autoridades, além de representantes do setor, participaram do evento de abertura da colheita, que ocorreu na sexta-feira (16) na propriedade Olivas de Gramado.

Feltes destacou a excelência dos azeites de oliva produzidos no Estado. “É uma atividade que floresce no Rio Grande do Sul, com uma produção que se faz com excelência e em grande volume. No Estado, são mais de 2 mil empregos gerados na olivicultura, com 22 fábricas e 100 marcas de azeite gaúchas”, afirmou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Agro

https://www.osul.com.br/colheita-da-oliva-e-aberta-oficialmente-no-rio-grande-do-sul/

Colheita da oliva é aberta oficialmente no Rio Grande do Sul

2024-02-18