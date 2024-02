Rio Grande do Sul Colheita da Oliva no Rio Grande do Sul tem evento de abertura em Gramado nesta sexta

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2024

Evento é realizado no Parque Olivas, na localidade de Linha Nova. (Foto: Divulgação)

Com ênfase em temas relacionados a sustentabilidade e olivoturismo, a Abertura da Colheita da Oliva do Rio Grande do Sul tem a sua 12ª edição nesta sexta-feira (16), na sede do Parque Olivas de Gramado (Serra Gaúcha). A promoção é do Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva), em parceria com a prefeitura e Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi).

A solenidade de abertura será realizada a partir das 10h, com a presença do titular da pasta, Giovani Feltes, e outras autoridades. Na programação estão previstas estações técnicas, palestras e mostra de produtos da olivicultura gaúcha.

O Parque Olivas pertence à família Bertolucci, qu recebe anualmente milhares de turistas interessados em conhecer a cultura e o processamento do azeite extravirgem produzido na empresa.

Dados da Seapi apontam a existência de 6,3 mil hectares de oliveiras plantados por 340 produtores em 112 municípios do Rio Grande do Sul. As maiores áreas estão na Metade Sul do Estado, com destaque para Encruzilhada do Sul, Canguçu, Pinheiro Machado, Bagé, Caçapava do Sul, Cachoeira do Sul, Santana do Livramento, São Sepé, São Gabriel, Sentinela do Sul, dentre outros.

O Rio Grande do Sul é o maior produtor nacional de oliveiras e azeites. Conforme especialistas, apresenta as melhores condições de clima e solo do País para o cultivo da espécie – não por acaso, a produção de azeite bateu recorde no ano passado, com 580 mil litros.

No Rio Grande do Sul atualmente existem 22 fábricas de azeite extravirgem. Em 2023, o Estado chegou a 100 marcas comerciais de azeites de produtores pequenos, médios e grandes.

Calcula-se que cerca de 2,5 mil empregos diretos tenham sido criados, especialmente na Metade Sul (sem contar os indiretos), com a expansão da olivicultura.

Em 2019, foi promulgada uma lei criando a Rota das Oliveiras, a fim de associar e incentivar o chamado “Olivoturismo” no Estado. Trata-se de uma opção de passeio rural que tem atraído um movimento cada vez maior de interessados.

Parque

Inaugurado em dezembro de 2018 na localidade de Linha Nova, o Parque Olivas já faz parte do roteiro cultural, gastronômico e turístico de Gramado e região. O local promove regularmente uma série de atividades, divulgadas no site olivasdegramado.com.br. Também é possível entrar em contato por meio do whatsapp (54) 99610-7626.

(Marcello Campos)

