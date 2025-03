Rio Grande do Sul Colisão entre viatura da Brigada Militar e carreta deixa dois feridos na RS-135

Por Redação O Sul | 10 de março de 2025

A viatura era conduzida por um sargento, que seguia de Passo Fundo para Erechim, onde ministraria um curso. Foto: CRBM/Reprodução A viatura era conduzida por um sargento, que seguia de Passo Fundo para Erechim, onde ministraria um curso. (Foto: CRBM/Reprodução) Foto: CRBM/Reprodução

Um acidente envolvendo uma viatura da Brigada Militar e uma carreta deixou dois feridos na madrugada desta segunda-feira (10), na RS-135, em Getúlio Vargas, no Norte do Rio Grande do Sul. A colisão ocorreu por volta das 5h40min, na região de Rio Paulo.

De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), equipes do Corpo de Bombeiros Militar, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) foram acionadas para atender à ocorrência.

As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas. A viatura era conduzida por um sargento, que seguia de Passo Fundo para Erechim, onde ministraria um curso. Ele sofreu fraturas nas pernas e escoriações, sendo encaminhado à Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim. Seu estado de saúde é considerado estável.

O motorista da carreta também teve ferimentos e foi levado ao Hospital São Roque, em Getúlio Vargas.

