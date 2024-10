Rio Grande do Sul Colisão frontal na BR-153 em Erechim mata motociclista

Por Redação O Sul | 25 de outubro de 2024

A liberação completa da rodovia ocorrerá após o término da perícia e a remoção do corpo e dos veículos. Foto: PRF/Divulgação A liberação completa da rodovia ocorrerá após o término da perícia e a remoção do corpo e dos veículos. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

Um acidente grave foi registrado por volta das 14h30min desta sexta-feira (25) na BR-153, no km 42, próximo ao acesso ao novo Distrito Industrial de Erechim. A colisão frontal envolveu um caminhão, com placas de Porto Alegre, e uma motocicleta emplacada em Erechim.

O piloto da motocicleta, um homem de 55 anos, morador de Erechim, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista do caminhão, de 52 anos, residente em Passo Fundo, saiu ileso.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local, conduzindo o levantamento pericial. A pista ficou parcialmente interditada, com o tráfego sendo desviado para a via lateral, o que evitou a interrupção total do fluxo. A liberação completa da rodovia ocorrerá após o término da perícia e a remoção do corpo e dos veículos.

