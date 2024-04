Acontece Colline de France, em Gramado, é eleito novamente o melhor hotel do mundo

Por Redação O Sul | 25 de abril de 2024

A apenas 110km de Porto Alegre, o Colline proporciona uma experiência única para quem nele se hospeda. Foto: Divulgação A apenas 110km de Porto Alegre, o Colline proporciona uma experiência única para quem nele se hospeda. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Colline de France, situado na cidade de Gramado, na Serra Gaúcha, recebeu um dos mais grandiosos e expressivos títulos da área de hotelaria e turismo mundial. O empreendimento inspirado no Segundo Império Francês foi eleito o melhor hotel do mundo pelo TripAdvisor, superando hospedagens renomadas até mesmo na Grécia, Maldivas e Suíça.

Essa é a segunda vez que o Colline de France traz o título ao Rio Grande do Sul, já que em 2021 também orgulhou gaúchos e brasileiros ao estar em 1° lugar no levantamento da plataforma, sendo o hotel preferido pelos turistas de todo o mundo. No ano seguinte, o estabelecimento ficou em 1° lugar na América do Sul e em 2° geral, ficando depois apenas do Tulemar Bungalows & Villas, na Costa Rica. Em 2023, o empreendimento gaúcho foi novamente o vencedor dentre os estabelecimentos da América Latina, enquanto mundialmente levou a 3ª colocação, atrás do Rambagh Palace, na Índia, e do Ozen Reserve Bolifushi, nas Maldivas.

Desde sua inauguração em 2018, a hospedagem já recebeu mais de 4 mil avaliações de turistas com 5 estrelas e se destaca no ranking, que inclui 1,6 milhão de estabelecimentos anunciados no site. A lista considera a qualidade e a quantidade de avaliações publicadas na plataforma por visitantes ao longo do ano de 2023, além de uma revisão da equipe editorial do TripAdvisor.

“É uma sensação de satisfação com uma mistura de trabalho feito e, ao mesmo tempo, um sentimento de gratidão profunda por todas aquelas pessoas que cederam o seu precioso tempo para fazer a sua avaliação junto à plataforma TripAdvisor”, contou a diretora e proprietária do hotel, Ana Clara Grings Tomazi. “Também somos profundamente gratos à nossa equipe, que não poupa esforços para chegar nessa posição.” Para ela, o serviço e as pessoas que o viabilizam são o principal diferencial do empreendimento.

Reconhecido pela forma única de tratar cada um dos hóspedes, o hotel remete ao período clássico e a uma Europa antiga. “Trouxemos a França, como a terra dos eternos apaixonados, e o conceito imperial, criando um ambiente o mais próximo possível dos contos de fadas”, explicou a proprietária.

De acordo com Ana Clara, o segredo para conquistar e manter a excelência no mercado está diretamente relacionado à valorização da equipe do Colline. “Cada um procura dar o seu melhor e tratar o outro como gostaria de ser tratado”, ressaltou. Para a direção do hotel, a recompensa pelo trabalho prestado, traduzida em remuneração adequada, elogios e reconhecimento, é o conceito-chave para o sucesso do hotel.

O Colline de France

Ambientado em referência ao Império Francês, com luxo e sofisticação dignos de realeza, o hotel oferece 34 suítes com diferentes decorações, proporcionando ao hóspede uma experiência única e inesquecível a cada estadia. O cuidado começa nas roupas de cama de grife, passando pelo “Perfum de Colline” – essência exclusiva que permeia os ambientes do hotel – e chegando à tradicional e refinada gastronomia francesa.

Com uma arquitetura impecável, o Colline de France recebe os hóspedes com móveis esculpidos à mão e folheados em ouro 24 quilates. Para quem passeia pelas instalações, o destaque são os cenários românticos, como o jardim das Buganvílias, que conquista a todos pela sua beleza única, sustentada em cada detalhe. Aos que buscam conforto e descanso, o hotel oferece tratamentos terapêuticos e massagens em seu centro de bem-estar e conta com uma exclusiva estrutura de piscinas e sauna.

