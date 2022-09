Inter Colorado Edenilson doa dinheiro a clube gaúcho que o revelou para ajudar na alimentação de jogadores

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2022

Guarani-VA destinará recursos para alimentação dos atletas e melhorias no estádio. Na foto, o volante Edenilson Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter

O volante do Inter Edenilson voltou a contribuir com o Guarani, de Venâncio Aires, e doou R$ 15 mil ao clube que o revelou para ajudar nas contas. Segundo divulgado pelo time, a ajuda financeira serviu para pagar a alimentação do grupo de jogadores e instalar sensores de fumaça para a prevenção de incêndio no estádio Edmundo Feix.

Não foi a primeira vez que o jogador do Inter ajudou o clube. No ano passado, Edenilson doou 10 mil reais revertido para bancar a nutrição dos atletas durante a Divisão de Acesso, que corresponde à segunda divisão do Rio Grande do Sul.

Edenilson foi revelado pelo rubro-negro de Venâncio Aires, em 2008. Depois, passou por Caxias e Corinthians antes de atuar na Itália por Genoa e Udinese. O ex-capitão está no Beira-Rio desde 2017. Do grupo atual de Mano Menezes é quem mais defendeu o Inter, com 297 partidas, além de ser o goleador, com 47 gols.

