Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2024

Inter está em 10º lugar na tabela, com 32 pontos.

O Inter recebe o Fortaleza nesta quarta-feira (11), às 19h30min (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, em jogo atrasado da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em 10º lugar na tabela, com 32 pontos, o Colorado vê as partidas não disputadas como oportunidade para subir na classificação do Brasileirão. Já o vice-líder Fortaleza, que tem 48 pontos, não quer deixar escapar a chance de ultrapassar o líder Botafogo, que tem 50.

Em campo, o Colorado tem quatro desfalques importantes e uma dúvida. O atacante Wesley é baixa por suspensão, além de Borré, Valencia e Rochet, que estão a serviço de suas seleções nas eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

Já o técnico do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, não poderá escalar o zagueiro Tomás Cardona, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Botafogo, no estádio Nilton Santos, no Rio, na derrota por 2 a 0, e terá que cumprir suspensão.

O lateral-esquerdo Bruno Pacheco e o volante Matheus Rossetto estão no departamento médico e nem viajaram à capital gaúcha. No embarque, nesta terça (10), as novidades foram o atacante Marinho e o meia Calebe, recuperados de problemas físicos.

Acompanhe na Rádio Grenal

