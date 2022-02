Brasil Com 114 mil turistas, Fernando de Noronha teve visitação recorde em 2021

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2022

Número foi maior que em 2020, quando a ilha ficou fechada por sete meses devido à pandemia da covid. (Foto: Reprodução)

No ano de 2021, Fernando de Noronha recebeu um total de 114.108 turistas, o maior fluxo de visitantes que a ilha já contabilizou. Os dados foram divulgados pela Administração do Distrito.

Por causa da pandemia da covid-19, Noronha ficou fechada para o turismo durante sete meses em 2020, quando registrou um total de 33.836 visitantes. Em 2019, antes da pandemia do novo coronavírus, o fluxo turístico na ilha foi de 106.130 pessoas.

No ano passado, a ilha recebeu 27.154 turistas de São Paulo, estado líder na emissão de visitantes para Noronha. Em segundo lugar, ficou o Rio de Janeiro, com 11.075 pessoas, e Pernambuco apareceu na terceira posição, com 9.439 turistas.

Devido às restrições de viagens internacionais, a ilha teve um fluxo pequeno de estrangeiros. Noronha recebeu 578 pessoas de outros países.

Os Estados Unidos foi o país que liderou essa visitação, com 241 turistas. Portugal ficou em segundo lugar, com 57 visitantes, e a França surgiu na terceira posição, com 46 pessoas.

Arrecadação

A Administração da Ilha divulgou, no dia 26 de janeiro, que arrecadou R$ 41,5 milhões com a Taxa de Preservação Ambiental (TPA) em 2021. Esse tributo é pago por todos os turistas que visitam Noronha.

Em 2020, quando Noronha ficou sete meses fechada para o turismo por causa do novo coronavírus, a arrecadação foi de R$ 16,9 milhões. De acordo com o diretor de Finanças da Administração da ilha, Césio Santos, o crescimento da arrecadação reflete a retomada do turismo.

“O crescimento na arrecadação de 2021 refletiu a retomada do turismo nacional de forma geral, mas principalmente ao fato de o mundo estar vivendo uma pandemia, com fronteiras fechadas para o turismo e para os turistas estrangeiros. Isso fez o destino de Fernando de Noronha ser mais procurado ainda, dentro do cenário nacional”, disse Césio Santos.

O Instituto Chico Mendes da Biodiversidade (ICMBio) informou que o Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha recebeu 102.498 visitantes. A instituição arrecadou R$ 12,6 milhões em ingressos, durante o ano de 2021.

TPA – A Taxa de Preservação Ambiental teve um aumento de 10,74%, no dia 1º de janeiro deste ano. O tributo passou de R$ 79,20 para R$ 87,71 por dia.

A Administração da Ilha informou que o reajuste anual foi baseado no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) dos últimos 12 meses, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A TPA foi criada em 29 de dezembro de 1989 pela Lei 10.403, no artigo 82. Segundo o governo do estado, o valor arrecadado é investido na ilha.

