Por Redação O Sul | 5 de maio de 2023

Estatística considera os registros desde março de 2020. (Foto: EBC)

Atualização publicada nessa sexta-feira (5) pela Secretaria Estadual da Saúde (SES) acrescentou 1.196 testes positivos e 26 mortes à estatística do coronavírus no Rio Grande do Sul. Com isso, em três anos e dois meses desde a chegada da pandemia são mais de 3,03 milhões de contágios conhecidos no mapa gaúcho, dos quais 42.139 resultaram em óbito.

Apenas uma de todas as 497 cidades gaúchas não sofreu qualquer perda humana para a covid. Trata-se de Novo Tiradentes, localizada na Região Norte do mapa e que soma 573 casos confirmados, sem novas ocorrências nas últimas semanas.

Dos registros de contágio conhecidos até agora em território gaúcho, em mais de 2,98 milhões o paciente já se recuperou (aproximadamente 98% do total). Outros 7.036 (menos de 1%) são considerados casos ativos, ou seja, a pessoa está infectada e com possibilidade de transmitir a doença para outros indivíduos.

Outros indicadores

As internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) associada à covid chegaram a 132.796 (cerca de 4% dos testes positivos realizados até o momento). O número diz respeito aos registros desde março de 2020, época das primeiras notificações de casos de coronavírus no Estado.

Já o índice de ocupação das unidades de terapia intensiva (UTIs) estava em 84,8% no final da tarde, contra 85,3% no dia anterior. A taxa resulta da proporção de 1.680 pacientes para 1.982 vagas em estruturas desse tipo, de acordo com o painel on-line de monitoramento covid.saude.rs.gov.br.

(Marcello Campos)

2023-05-05