Por Redação O Sul | 22 de julho de 2020

A SMS (Secretaria Municipal da Saúde) de Porto Alegre informou que a Capital chegou a 6.844 casos confirmados de coronavírus nesta quarta-feira (22). Há 13.390 casos suspeitos e 20.729 casos negativos, além de 3.719 recuperados. Já são 248 óbitos. Segundo o último boletim, há 285 pacientes confirmados em UTI e mais 43 suspeitos. Ainda na quarta à noite o secretário municipal da pasta, Pablo Stürmer, afirmou que entrou em isolamento para avaliar se está com a Covid-19.

“Informo que no fim da tarde de ontem [terça] me senti indisposto, com dores no corpo, e hoje surgiram alguns sintomas gripais leves. Diante disso, em respeito às recomendações, estou em isolamento em minha residência e devo fazer na sexta-feira o exame para avaliação de Covid-19”, escreveu Stürmer.

A SMS reforçou que o secretário segue orientações de isolamento e conforme protocolo aguarda terceiro dia de sintomas para realizar a testagem.

“Reforçamos a importância de que todas as pessoas, em caso de sintomas, busquem os serviços de saúde e fiquem em isolamento até a recuperação”, diz a nota.

Pelo Twitter, o prefeito Nelson Marchezan Júnior desejou uma rápida recuperação ao secretário.

Te desejo rápida recuperação, Pablo! Por ti, tua família e pelo que tens feito pela cidade! https://t.co/Gc90J2yRFo — Nelson Marchezan Jr (@marchezan_) July 23, 2020

