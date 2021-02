Brasil Com 713 novas mortes por coronavírus, o Brasil se aproxima da marca de 240 mil vítimas da doença

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2021

Até o momento, 8,74 milhões de brasileiros já se recuperaram da doença. (Foto: Reprodução)

As mortes pelo novo coronavírus ao longo da pandemia no Brasil aproximam-se da marca de 240 mil. Em 24 horas, as autoridades de saúde notificaram 713 novos óbitos, totalizando 239.245. (13), o painel de informações marcava 238.532 mortes acumuladas.

Ainda de acordo com a atualização do Ministério da Saúde, os casos de coronavírus totalizam 9.834.513. Em 24 horas, foram registrados 24.759 novos diagnósticos. , o painel de estatísticas marcava 9.809.754 casos acumulados.

O balanço apontou também 849.844 pacientes em acompanhamento e 8.745.424 que já se recuperaram da doença.

Nos finais de semana, há geralmente uma redução dos casos e mortes por coronavírus por causa da demora no cômputo dos casos pelos Estados.

O governo federal, estados e municípios tentam conter o avanço da doença no país com a adoção de medidas preventivas e a busca por intensificar a vacinação. No momento, apenas pessoas de grupos prioritários têm sido imunizadas.

Os Estados com mais mortes incluem São Paulo (56.266), Rio (31.487), Minas Gerais (16.879), Rio Grande do Sul (11.739) e Ceará (10.822).

As unidades da Federação com menos óbitos são Acre (921), Roraima (976), Amapá (1.102), Tocantins (1.455) e Rondônia (2.509)

O Rio Grande do Sul registrou neste domingo (14) 1.324 novos casos da doença e foram confirmados mais 24 óbitos entre os dias 23 de janeiro e 13 de fevereiro. No Estado gaúcho, o total de casos confirmados é de 585.346 e o de óbitos, 11.379. Os recuperados são 559.001 (95% dos casos).

A atualização teve ainda dois casos excluídos por duplicidade ou revisão de resultado.

Variante de Manaus

A cidade de São Paulo registrou um paciente infectado com a variante de Manaus do coronavírus, que tem maior transmissibilidade. Morador da capital paulista, ele não esteve no Amazonas, apresentou apenas sintomas leves de síndrome gripal e não necessitou de internação.

Segundo a prefeitura, desde o final do mês de janeiro, o Hospital Municipal Dr. José Soares Hungria, em Pirituba, zona oeste da capital, vem sendo destinado ao tratamento da nova variante. No local, foram reservados dez leitos totalmente isolados.

