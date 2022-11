Grêmio Com a conquista do Gauchão Feminino, Gurias Gremistas quebram tabu negativo

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2022

Com o primeiro tempo avassalador, as gurias gremistas colocaram fim ao domínio das coloradas no estadual Foto: Fernando Alves/Grêmio Com primeiro tempo avassalador, gurias do Tricolor colocam fim ao domínio das coloradas no estadual (Foto: Fernando Alves/Grêmio FBPA Foto: Fernando Alves/Grêmio

Com um show no primeiro tempo na Arena do Grêmio, as Gurias Gremistas foram campeãs do Gauchão Feminino 2022. Depois de um empate em 1 a 1, no estádio Beira-Rio, o Grêmio atropelou as Gurias Coloradas em um placar elástico, 4 a 1. Desde 2018 o título não ficava com as gurias do Grêmio.

A vitória em cima do Inter não deu apenas o título ao Grêmio, mas também a quebra de algumas marcas negativas ao tricolor. O time colocou fim à hegemonia da equipe Colorada, que havia faturado as últimas três edições do Gauchão.

Além do título encerrou também a supremacia das adversárias nos confrontos diretos. Isso porque as Gurias Coloradas não perdiam o clássico Gre-Nal há 14 jogos. Última vitória gremista tinha ocorrido em 3 de dezembro de 2017.

